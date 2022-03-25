PUBG'nin Arkasındaki Stüdyo Krafton, NFT Tabanlı Oyunlara Hazırlanıyor

PUBG'nin arkasındaki olan stüdyo Krafton, blockchain şirketi Solana Labs ile kurduğu yeni ortaklığı duyurdu. Anlaşma, iki şirketin blockchain ve NFT tabanlı oyun ve hizmetlerin geliştirilmesi, işletilmesi, tasarımı ve pazarlanması konusunda işbirliği yapacağını gösteriyor. Solana Labs, düşük maliyetle hızlı işlemler sunmak için tasarlanmış bir Ethereum rakibi olan Solana blok zincirini geliştiriyor.
Ortaklık, Krafton'un blockchain oyun dünyasına girme niyetini açıklamasından ve bir NFT metaverse platformu oluşturmayı amaçlayan yeni bir Web 3.0 ve NFT projesi oluşturmak için Naver Z ile birlikte çalışacağını söylemesinden bir aydan biraz daha uzun bir süre sonra geldi.
Bu anlaşmalar için belki de önemli olan şey, Krafton'un hisse fiyatı olabilir. Financial Times, Pekin'deki düzenleyicilerin baskısını takiben Güney Kore'nin kendi iç pazarına akan Çinli rakiplerin sert rekabeti karşısında bu yıl keskin bir düşüş kaydettiğini belirtiyor. Ancak, Koreli geliştiricilerin, geliri artırmak için blok zincir teknolojisini entegre eden "play-to-earn" (kazanmak için oyna) oyunlar geliştirmek için yarıştıkları bildiriliyor.
Güney Koreli stüdyo, hangi oyunlara blockchain işlevselliğinin eklenebileceğini veya öne çıkan PUBG serisine entegre edilip edilmeyeceğini açıklamadı. Oyunun PC sürümü, ücretsiz bir oyuna dönüşmesinin ardından bu yılın başlarında popülerlik artışı yaşarken, PUBG Mobile 1 milyardan fazla kez indirildi. Oynaması ücretsiz ikinci bir mobil PUBG oyunu olan PUBG: New State geçtiğimiz yıl piyasaya sürüldü.
Krafton'un Web 3.0 lideri Hyungchul Park, "Krafton, Web 3.0 ekosistemimizi oluşturmaya çalışırken Solana Labs gibi blok zinciri şirketleriyle yakın çalışmanın yollarını sürekli olarak aramaya devam edecek" dedi ve ekledi: "Solana, Web 3.0 ekosisteminin ve teknolojilerinin en iyilerini temsil ediyor. Bu işbirliği sayesinde Krafton, blockchain tabanlı deneyimlere yatırımını ve çıktısını hızlandırmak için gereken içgörüyü elde edecek."
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