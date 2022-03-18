Samsung, Beklenen Galaxy Z Flip 4 İçin Hedefini Büyüttü

Samsung, sıradaki katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 4 için ekran sevkiyatlarını yüzde 70 oranında artırmaya karar verdi. Bu da, Güney Koreli şirketin yeni kapaklı telefonundan çok fazla şey beklediğini gösteriyor.

  • Ercan Uğurlu
Samsung, Galaxy Z Flip 4 İçin Hedef Büyüttü

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Pokémon Go Artık Türkçe!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
Rain Türkiye, Beşiktaş'ın Yeni Ana Sponsoru Oluyor
BMW'nin Yeni Lüks Elektrikli Sedanı BMW i7 İlk Kez Göründü!
NVIDIA ve IBM, GPU'ları Doğrudan SSD'lere bağlamanın Peşinde
Yeni Bir Rapora Göre İnsanların Ruh Sağlığı Her Geçen Yıl Daha da Bozuluyor
Tesla ve Volvo'nun Fren Desteği Nasıl Çalışıyor? İşte "Musk'ı Ezme Testi"

 

 