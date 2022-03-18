Samsung, Beklenen Galaxy Z Flip 4 İçin Hedefini Büyüttü

Samsung, sıradaki katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 4 için ekran sevkiyatlarını yüzde 70 oranında artırmaya karar verdi. Bu da, Güney Koreli şirketin yeni kapaklı telefonundan çok fazla şey beklediğini gösteriyor.