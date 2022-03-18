Samsung, Beklenen Galaxy Z Flip 4 İçin Hedefini Büyüttü

Kapaklı ve katlanabilir akıllı telefonlar dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Samsung, Galazy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 akıllı telefonuyla önemli başarıya imza attı ve atmaya devam ediyor. Şirketin sıradaki katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 modelleri üzerinde çalıştığı da biliniyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre Samsung, bu telefonlarından çok fazla şey bekliyor.
Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları CEO'su Ross Young'a göre Samsung'un ekran üretim kolu, Galaxy Z Flip 4 için 8.7 milyon katlanabilir panel sevkiyatında bulunmuş durumda. Bu da, Galaxy Z Flip 4 için katlanabilir ekran siparişlerini yüzde 70 oranında artması anlamına geliyor. Böylece tüketicilerin daha fazla katlanabilir akıllı telefona erişebilmesi hedefleniyor.
Galaxy Note serisini durdurma ve Galaxy S serisiyle birleştirme kararı, şirketin bir süredir aldığı en büyük karardı. 2 seriyi birleştirme kararı alan Samsung, böylece Galaxy Note serisi için harcayacağı eforu, tamamen katlanabilir akıllı telefonlara kaydırmak istiyor. Güney Koreli şirketin bu kararında kuşkusuz Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 satışlarının da büyük etkisi oldu.
Galaxy Z Flip 4 için ekran sevkiyatının nisan ayında başlaması bekleniyor. Bu da yeni telefonu ağustos ya da eylül ayında görebileceğimiz anlamına geliyor. Bununla ilgili resmi bir onay şimdilik olmasa da bu yılın son çeyreğinde Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4'ü göreceğimiz neredeyse kesin gibi.
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