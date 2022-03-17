Netflix, Tek Bir Şifreyi Paylaşanlardan Ekstra Ücret İstemeye Başlıyor

Netflix'in Özel abonelik seçeneği, aynı hesap üzerinden, aynı anda 4 farklı cihazdan yayınları izlemeniz mümkün. Standart abonelik seçeneğinde ise bu sayı ikiye düşüyor. Akış devinin en büyük sorunlarından biri de işte bu noktada başlıyor. Tek bir hesap için ödeme yaparak, 4 farklı hanede aynı anda yayınları izlemek mümkün. Başka bir deyişle normalde 4 ayrı aboneliğin olması gereken bir durumda, şifreyi paylaşarak aynı abonelik üzerinden 4 kişi Netflix'ten yararlanabiliyor.
Ne yazık ki bu durum, aslında Netflix'in kullanım şartlarına aykırı. Buna rağmen, 2019'da yapılan bir araştırmaya göre, ABD'deki tüm Netflix kullanıcılarının %14'ü Netflix'i ücret ödemeden izliyor.
Netflix bu sorunu çözmek için bir süredir çalışıyor ve şimdi, hesap paylaşımı yapanların ek ücret ödemek zorunda kalması söz konusu olabilir. .
Akış devi, ana hesap hanesi dışında kullanılan üyelikleri etkinleştirirken aynı zamanda bir miktar ek ücret almasını sağlayacak bir çift yeni özelliği test ediyor.
"Ekstra Üye Ekle" özelliği, Standart ve Premium planlarının farklı bir adreste yaşayan iki kişiye kadar "alt hesaplar" eklemesine olanak tanıyor. Ek 2,99 ABD doları karşılığında bu alt üyeler kendi kimliklerini ve şifrelerini, profillerini ve kişiselleştirilmiş önerilerini alabiliyor.
Bu özellik şimdilik belirli ülkelerde test aşamasında: Şili, Kosta Rika ve Peru.
İkinci özellikse, profilinizi bu yeni Ekstra Üye hesaplarından birine veya yeni bir hesaba aktarmanıza olanak tanıyor. Her iki durumda da görüntüleme geçmişi, liste ve öneriler korunuyor.
Netflix'in bu değişiklikleri küresel olarak kullanıma sunacağının garantisi yok. Şirket, blog gönderisinde "dünyanın herhangi bir yerinde değişiklik yapmadan önce bu üç ülkedeki üyeler için bu iki özelliğin ne kadar faydalı olacağını görmek istiyoruz" diyor.
Yine de, böyle bir değişikliğin birden fazla evde bir hesabı mutlu mesut bir şekilde paylaşanlar için büyük etkileri olabilir. Elbette, hesap düzeyine bağlı olarak, yalnızca iki ila dört hane Netflix'i aynı anda kullanabiliyor. Bu nedenle işin içine şifreyi bilen ekstra bir kişi girdiğinde dışarıda kalmak zorunda. Yeni sistemde ise, normalden düşük bir fiyat ile herkes kendi hesabını kullanabilecek.
Peki ama bu yeni sistem, halihazırda ücret ödemeden Netflix izleyenleri ikna etmeye yetecek mi? İşte bunu ancak zaman gösterecek.
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