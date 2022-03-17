Netflix, Tek Bir Şifreyi Paylaşanlardan Ekstra Ücret İstemeye Başlıyor

Tek bir Netflix aboneliği ile bir kaç ayrı kişinin aynı anda yayınları izlemesi, akış devinin canını sıkmaya devam ediyor. Bu nedenle Netflix, şimdi şifre paylaşanlardan ek bir ödeme almayı test ediyor.

Netflix şifreyi paylaşanlardan ekstra para istiyor

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