Samsung Bir Cihazını Daha, Tam Olarak Olmasa da "Öldürdü"

Samsung, düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğinde yeni One UI Watch kullanıcı deneyimini tanıtmıştı. Yeni arayüz, Galaxy Watch akıllı saatler ve Galaxy akıllı telefonların sunduğu deneyimler arasında daha iyi bir bağlantı kurulabilmesini sağlamak üzere tasarlanırken, Samsung One UI Watch arayüzü, Galaxy Watch için Google ile birlikte geliştirilen yeni ve birleşik platform üzerinde kullanılabiliyor. Evet, Samsung'un yeni akıllı saat platformu Android tabanlı, yani Tizen platformu artık Samsung'un akıllı saatlerine güç vermeyecek. Peki, bu ne anlama geliyor?
Bunun anlamı, Samsung'un akıllı saatlerinde Tizen defterini kapattığı anlamına gelirken, mevcut Tizen tabanlı Galaxy Watch saatleri ise 3 yıla kadar yazılım güncellemelerini alacak. Samsung, bu konuda ilgili açıklamayı yaparken, merak edilen bir sorunun da yanıtını verdi.
Mevcut Galaxy Watch akıllı saatleri yazılım güncellemelerini 3 yıla kadar almaya devam edecek, ancak Wear OS işletim sistemine güncellenemeyecek. Bu açıklama mevcut Galaxy Watch sahiplerini üzecektir, fakat en azından güncellemelere devam edilmesi sevindirici bir detay. Yine de Galaxy Watch'a sahip olanlar, Wear OS güncellemesini almayı bekliyordu.
Samsung'un Galaxy Watch 4 akıllı saatini bir sonraki Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor.
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