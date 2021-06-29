Samsung, One UI Watch'a Dair İpuçları Verdi

One UI Watch arayüzünün ve yeni birleşik platformun kullanıldığı ilk cihaz olma özelliğini taşıyacak Galaxy Watch, Samsung'un yaz sonu gerçekleştireceği Unpacked etkinliğinde sahneye çıkacak.

Samsung, One UI Watch'a Dair İpuçları Verdi

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