Samsung'un Bir Sonraki Katlanan Telefonu, Aynı Zamanda "Kıvrılabilir"

Samsung'un bir sonraki katlanan telefonu, keşfedilen yeni patenete göre kağıt gibi kıvrılabilir.

Kıvrılan Samsung yolda mı?

Samsung'un sıradaki katlanan telefonu, şimdiye kadarkilerden farklı bir şekilde katlanabilir.

ABD Patent Ofisi tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir patentte Samsung, "dürülebilen" bir telefonu tarif ediyor. Patentte sarılarak dikdörtgen bir blok haline gelebilen bir ekran gösteriliyor. Patent, Samsung'un böyle bir telefon üzerinde çalıştığının işareti olmayabilir. Ancak Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Z Fold 2 için yayınlanan benzer patentlerle aynı zamanda gelmesi, telefonun gerçek olabileceğinin bir işareti. Bununla birlikte Samsung'un elinde böyle bir telefon varsa bile tam anlamıyla hazır hale gelmesi, birkaç sene sürebilir. Elbette teknoloji hazır olduğunda, kıvrıılan ekranın kullanıcıların çokça ilgisini çekmesi de gerekecek.

Geleceğe ait gibi görünen yuvarlanabilen ekran teknolojisini daha önce de duymuştuk. LG'nin yuvarlanabilen TV'ler üzerinde çalıştığı ve böyle bir cihazı (çok yüksek bir fiyatla) bu sene piyasaya sürebileceği biliniyor. 

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