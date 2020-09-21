PlayStation 5'in Yakın Çekim Resimleri, Konsol Boyutlarını Gösteriyor

PlayStation 5'in ne kadar büyük bir konsol olacağı hakkında daha önce de pek çok şey duymuştuk ancak yeni yayınlanan yakın çekimler, tam olarak ne kadar büyük olduğu hakkında çok daha iyi bir fikir veriyor. Sony'nin PS5 konsolunun Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu tarafından yayımlanan görüntüleri, konsolun bazı cetvellerin ve çıkartılabilir tabanının yanında yatay olarak duruşunu gösteriyor.
Sony, PS5 ve PS5 Digital Edition ölçülerini bu görüntülerin ortaya çıkmasından önce bir PlayStation Blog yazısı ile açıklamıştı. Sony'nin söylediğine göre taban hariç olmak üzere standart konsol ölçüleri yaklaşık olarak 390mm genişliğe, 104mm yüksekliğe ve 260mm derinliğine sahipken Digital Edition ölçüleri de yaklaşık 390mm, 92mm ve 260mm olacak.
Bu rakamlar, PS5'in şu ana kadar sunulmuş en büyük PlayStation olacağını net bir şekilde gösterirken, ön sipariş vermeden önce konsolun eğlence setinizin yanında nasıl gözükeceğini hayal etmeyi sağlamıyor. Ama yayınlanan görüntüler, eminiz size iyi bir fikir verecektir.
Yeni nesil konsolların ikisinin de küçük olmadığı kesin. Yatay olarak koyulduğunda Xbox Series X ölçüleri 301mm genişliğe, 151mm yüksekliğe ve 151mm derinliğine sahip. Bu da PS5'e göre daha az geniş ancak daha kalın olduğu anlamına geliyor. Dikey olarak koyulduğunda daha ince olan PS5, yüksekliği sebebiyle Series X'e yukarıdan bakacak gibi gözüküyor.
Ancak nasıl konumlandırılacağına bakılmaksızın, her iki konsolun da derinliğine bakıldığında PS5'in daha fazla alanı kapladığı görülebiliyor ve muhtemelen sipariş vermeden önce koymayı planladığınız yeri ölçmenizde fayda var. Xbox almayı düşünüyorsanız, Microsoft'un sunmayı planladığı konsolların tam boyutlu kağıt kopyalarını basmanızı mümkün kılmış durumda olduğunu bilmenizde yarar var.
PS5'in boyutunun sebebinin büyük oranda karmaşık soğutma sisteminden kaynaklandığı daha önce de önerilmişti ancak henüz bu sistem detaylı bir şekilde açıklanmış değil.
PS5 ABD, Kanada, Avusturalya, Yeni Zelanda, Japonya, Meksika ve Güney Kore'de 12 Kasım tarihinde yayımlanacak ve Dünya'nın geri kalanı için ise 19 Kasım tarihinde sunulacak.
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