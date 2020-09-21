İnsanlar Neden Uyumak Zorunda? Uykuya Neden İhtiyacımız Var?

Uykunun beynimiz için çok önemli olduğu zaten biliniyor. Ancak yeni bir araştırmaya göre, uykunun işlevi yaşa bağlı olarak çarpıcı bir şekilde değişiyor.