İnsanlar Neden Uyumak Zorunda? Uykuya Neden İhtiyacımız Var?

Uyku sırasında bile beynimiz çalışmaya devam ediyor. Bu konuda kabul edilen ana teoriye göre, uykuda geçirdiğimiz saatler boyunca beynimiz ya kendini onararak toksinlerden kurtuluyor ya da öğrenip gelişiyor. Araştırma ekibi daha fazla bilgi edinmek ve her iki hipotezin de baskın olup olmadığını belirlemek için 60'tan fazla çalışmadan elde edilen toplam uyku süresi, REM uyku süresi, beyaz madde hacmi ve beyin boyutu gibi verileri kullandı.
Ekip, uykunun amacında büyük bir değişikliğin 2,4 yaşında gerçekleştiğini buldu. O noktaya kadar, bebeklerin ve küçük çocukların beyinleri, kendilerini yeniden düzenlemek için REM uykusunu kullanıyor. Bundan sonra, REM dışı uyku baskın hale geliyor. Bilim insanları, uyku sırasındaki beynin asıl işinin kendini temizlemek ve onarmak olduğuna inanıyor.
Yazarlara göre, yeni doğanlar bu sürenin yaklaşık yüzde 50'sinde REM aşamasında uyuyor. 10 yaşına geldiklerinde uykularının sadece dörtte biri REM oluyor ve yaşla birlikte azalmaya devam ediyor. 50 yaşından büyük yetişkinler uykunun sadece yüzde 15'ini REM'de geçiriyor.
UCLA'nın bütünleştirici biyoloji ve fizyoloji profesörü, kıdemli ortak yazar Gina Poe, "uyku, yemek kadar önemlidir" diyor ve ekliyor: "Uykunun sinir sistemimizin ihtiyaçlarıyla ne kadar iyi eşleştiği mucizevi. Denizanasından kuşlara ve balinalara kadar herkes uyuyor. Biz uyurken beynimiz dinlenmiyor."
Ekip, hem insan hem de hayvan çalışmalarından veri topladı. İnsanlar ve diğer memeliler arasında bazı ilginç benzerlikler olsa da, bu beyin aktivitesinin evrimsel gelişimini daha iyi anlamak için daha fazla veriye ihtiyaç olduğuna inanıyor.
Austin'deki Texas Üniversitesi'nden başyazar Dr Junyu Cao, "çalışmamızın diğer memelilere de genişletilip genişletilemeyeceğini görmeyi istiyorum" diyor.
Güncel araştırmalar, kronik uyku eksikliğinin bilişsel bozukluklar, demans, diyabet ve obezitede rol oynadığını gösteriyor.
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