Samsung'tan Çerçevesiz 8K Televizyon

Samsung, çerçevesi neredeyse hiç olmayan televizyonunu CES 2020 öncesinde ortaya çıkardı. Çok ince yapıya sahip Samsung Q950TS 8K TV, sarmal ses ile geliyor.
Çerçevenin olmaması, televizyonda görünen resmin cihazdan bağımsız bir görüntü gibi görünmesini sağlıyor, aynı projektörde olduğu gibi. Elbette bu TV'nin projektörden farkı, yüksek bir renk isabeti ve parlak bir görüntü sunması. 15mm kalınlığındaki TV'nin sadece alt kısmında ince bir çerçeve bulunuyor. Bu sayede cihaz, yaklaşık yüzde 99 ekran-gövde oranına ulaşıyor.
Piyasada 8K içerik pek bulunmadığından, Q950 ile gelen yapay zeka destekli 8K'ya büyütme işlevini sıkça kullanacaksınız. Cihazın her bir kenarında birer hoparlör, arka tarafında ise bir subwoofer bulunuyor. Yapay zeka destekli Object Tracking Sound+ yazılımı, ekrandaki nesnelerin hareketini sesin hareketiyle eşleştirerek 5.1 kanallı sarmal ses oluşturuyor.
Samsung, 2020 QLED 8K serisine Amazon Alexa ve Google Asistanı da dahil etmiş durumda. İlk bakışta iyi bir gelişme gibi görünse de bunun gizlilik konusunda (haklı) endişeler doğuracağı kesin.
Samsung'un CES standında gösterilen Q950TS 8K QLED TV'nin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın