Samsung, CES'e Robot Çıkarması Yaptı
Samsung, CES 2019'da birçok amaca yönelik olarak kullanılabilecek bir robot ailesini tanıttı
Samsung, Las Vegas'taki basın konferansında ilk robot ürün serisini tanıttı. Seride perakende çözümlerden hareket desteği sunan robotlara kadar geniş bir fonksiyon yelpazesi bulunuyor.
Yelpazede Bot Care isimli ev içerisinde tıbbi yardım amaçlı bir robottan oda içerisindeki havayı temizleyen Bot Air'e, alışveriş merkezlerinde görev yapabilecek olan Bot Retail'den kendisini giyen kullanıcılara hareket etmelerinde yardımcı olan Gems Exoskeleton'a birçok günlük yaşam, erişilebilirlik ve hasta bakımı ve müşteri hizmetlerine yönelik birçok robotik çözüm bulunuyor.
Sahnede gösterisi yapılan Bot Care, parlak beyaz gövdesi ve yüzü yerine geçen ekranı ile sadece kendi "duygularını" değil, kullanıcısının hayati durum bilgilerini de paylaşabiliyor. Kullanıcısının sesli komutlarını alarak yine sesli yanıtlar verebilen Bot Care, kullanıcısına egzersiz yapma zamanının geldiğini hatırlatabiliyor ve egzersiz için yönergeler sunabiliyor. Bununla birlikte Samsung'un bu akıllı robotu kullanıcısının ilaç alımını ve uyku düzenini de takip edebiliyor.
Bot Care, kullanıcısının hayati durumunu ekranının altında gizli olan sensörler aracılığıyla saptıyor. Robotun ekranına parmağını bastıran bir kullanıcı, kan basıncı bilgisini bu şekilde ölçebiliyor. Eğer kullanıcılar dilerse bu bilgiler, kullanıcının yakınları ile anlık olarak paylaşılabiliyor. Bu sayede Bot Care, bakıma muhtaç bir yakınınızın hem bakımına hem de muayene ve tanı konusunda yardımcı olabililiyor. Bot Care, acil bir durumda da sağlık ekiplerine haber verebiliyor.
Samsung'un yeni robot yardımcılarını ne zaman satışa sunacağı hakkında bir bilgi yok. Ancak eğer evinizde bilimkurgu filmlerinden fırlamış bir yardımcı robotun bulunmasını istiyorsanız, bu yakında mümkün olacak.
Doğan Kürşat Aktaş
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