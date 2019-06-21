Samsung, Çift Ekranlı Telefon Üzerinde Çalışıyor
Samsung, Galaxy Fold'dan sonra yeni bir "çift ekranlı" akıllı telefon üzerinde çalışıyor.
- Ercan Uğurlu
Samsung'un katlanabilir tasarımıyla çift ekranlı olarak kullanılabilen Galaxy Fold akıllı telefonu, bilindiği gibi sonu hüsranla bitti. En azından şimdilik. Galaxy Fold, tanıtıldıktan sonra ne yazık ki yaşanan teknik sorunlar sebebiyle piyasaya hiç sürülmedi, ön siparişleri iptal edildi. Halen Galaxy Fold'un ne olacağı merakla beklenirken, Samsung yeni bir çift ekranlı telefon üzerinde çalışmalara başlamış bile.
Samsung'un ortaya çıkan yeni çizim örneklerine göre, bu çift ekranlı telefon da yine katlanabilir yapıda. Ancak bu kez, yatay olarak değil, dikey olarak katlanarak kare forma dönüşecek ve bir nevi cüzdan tasarımını andıracak olan bu gizemli model, dış yüzeyde 4:3 formatta bir ekrana yer verecek.
Dış yüzeyde 4:3 formatta bir ekran bulunduracak olan telefon, iç yüzeyinde ise geleneksel akıllı telefonlardan alışkın olduğumuz ölçekte bir ekranın sahibi olacak. Ana ekranın üzerinde herhangi bir çentik yer almazken, telefonda herhangi bir ön kameraya da gerek yok. Zira arka ekran üzerinde yer alan kamera ile selfie ve arka kamerayı aynı potada eritebilen Samsung, bu yeni modeliyle yeni bir maceraya daha atılacak gibi. Elbette telefon ile ilgili henüz çok fazla bilgi yok ve ne zaman kanlı canlı şekilde karşımıza çıkabileceği de meçhul. Hep birlikte bekleyip göreceğiz.
Peki, sizce Galaxy Fold ne zaman satışa çıkar? Tahminlerinizi bize yazabilirsiniz.
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