Samsung, Çip Sıkıntısı Gölgesinde, Dev Bir Yarı İletken Fabrikası Kuruyor!

Samsung, yeni bir yarı iletken üretim fabrikası kurmak için servet değerinde bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. ABD'de kurulacak olan yeni fabrika, 2024 yılında faaliyete geçecek!