Samsung, Çip Sıkıntısı Gölgesinde, Dev Bir Yarı İletken Fabrikası Kuruyor!

Samsung, yarı iletkenlerin üretimini artırmak için ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Taylor'da yeni bir fabrika inşa etmek için 17 milyar dolar harcayacağını duyurdu. Koreli firma, fabrikanın 2024'ün ikinci yarısında faaliyete geçmesini planlıyor. 5 milyon metrekarelik fabrikanın, yarı iletken üretimi için önemli bir merkez olarak hizmet edeceğini söylüyor.
Samsung Electronics Cihaz Çözümleri Bölümü Başkan Yardımcısı ve CEO'su Kinam Kim, yeni fabrika hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Taylor'a yeni bir tesis kurarken, geleceğimizde başka bir önemli bölümün temellerini atıyoruz. Daha fazla üretim kapasitesi ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına hizmet verebileceğiz ve küresel yarı iletken tedarik zincirinin istikrarına katkıda bulunabileceğiz."
Samsung, tesisin mobil, 5G, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve yapay zeka (AI) kategorilerinde ürünler üreteceğini söylüyor. Yatırımın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şimdiye kadarki en büyük yatırım olduğunun ve binalar, mülk iyileştirmeleri, makine ve teçhizat gibi şeyleri kapsayacağının altı da özellikle çiziliyor.
Samsung, Taylor'ı seçme nedenlerinin birden fazla olduğunu söylüyor. Bölgenin yerel bir yarı iletken ekosistemi olması, altyapı istikrarına sahip olması, yerel yönetimin vergi indirimleri bu nedenlerden birkaçı. Ek olarak, Samsung'un sadece 25 kilometre uzaklıkta, Austin - Teksas'ta bir fabrikası daha var. Bu da altyapı ve kaynakları daha kolay paylaşabilecekleri anlamına geliyor.
Fabrika, doğrudan 2.000'den fazla yüksek teknoloji işi ve bununla bağlantılı binlerce iş yaratacak. Ayrıca Samsung, öğrencilerin gelecekteki kariyerleri için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine yardımcı olacak Taylor Bağımsız Okul Bölgesi (ISD) için Samsung Beceri Merkezi'nin oluşturulmasına finansal destek de sağlıyor. Samsung Beceri Merkezi ayrıca öğrencilere staj ve işe alım fırsatları da sunacak.
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