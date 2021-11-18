Samsung, Galaxy S22 İçin Diğer Bir Amiral Gemisi Cihazını Kurban Edebilir!

COVID-19'a yakalanan çalışanların, pek çok şirket için tedarik zincirinde önemli aksamalara yol açtığı bilien bir gerçek. Son zamanlarda Güney Kore, Suwon'daki Samsung Digital City'de de benzer bir durum yaşanıyor. Tesiste, teyit edilmiş COVID-19 vakaları bildirildi. R5 binasındaki mobil iş biriminin 11 çalışanı COVID-19'a yakalandı. Samsung'un salgını kontrol altına almak için attığı adımlar ise, Galaxy Tab S8 ve Galaxy S22 lansman planlarını raydan çıkarmakla tehdit ediyor. Samsung, Galaxy S22'yi kurtarmak için Galaxy Tab S8'i geciktirecek gibi görünüyor
Daha önce COVID-19 vakaları tespit edildiğinde, Samsung tüm tesisi kapatma yoluna gidiyordu. Çalışanlar ise evden çalışıyor ve tesisise yalnızca dönüşümlü olarak giriş yapıyorlardı. Bu sefer ise, Samsung'un farklı bir yaklaşım benimsediği bildiriliyor.
R5 binasındaki çalışanların %70'i evden, %30'u tesiste çalışacak. Bu, bu yılın sonuna kadar devam edecek. Bilmeyenler için söyleyelim: R5, yeni Galaxy cihazları için geliştirme çalışmalarının yapıldığı yer.
Galaxy S22 ve Galaxy Tab S8 serisi, Samsung'un önümüzdeki yılın başlarında piyasaya süreceği yeni amiral gemisi ürünleri. R5'teki çalışanların çoğu, anlaşılır bir şekilde bu cihazların geliştirme çalışmalarına dahil durumda. Evde çalışanların, doğal olarak sahada bulunan ekipmana erişimleri olmayacak. Samsung, piyasaya sürülmemiş ürünlerin örneklerinin tesisten çıkarılmasına izin vermeyeceğinden, cihazların geliştirme örneklerine de sahip olamayacaklar.
Bu durum, sahada çalışacak çalışanları da zor durumda bırakıyor. Samsung, Galaxy S22 serisinde çalışan ekiplere mi yoksa Galaxy Tab S8'deki ekiplere mi öncelik veriyor? Tabii ki cevap, Galaxy S22 serisine öncelik verecek olması.
Dolayısıyla yapılan tahminler, Samsung Galaxy S22 serisinin zamanında piyasaya sürülebilmesini sağlamak için Galaxy Tab S8 lansmanının muhtemelen erteleneceği yönünde.
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