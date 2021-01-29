Samsung da "Yuvarlanabilir" Ekranlı Telefon Peşinde

Akıllı telefon tarafında bariz yeniliklerden bir süredir uzağız, fakat aslında küçük küçük adımlarla bu teknoloji üzerine koyarak yoluna devam ediyor. Özellikle esnek ekranların yaygınlaşmaıyla beraber artık akıllı telefonlar gelecekte farklı şekillerde karşımıza çıkmaya başlayacak. Samsung ve Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonları bunlardan biriyken, LG Rollable da "kayan" ekran tasarımıyla sektör için önemli kilometre taşlarından biri olmuştu. Elbette yenileri de gelecek ve Samsung da bunlardan birine daha imza atacak.
Ortaya çıkan patent örneğine göre Samsung, LG Rollable'ın peşine düşmüş. Mart 2020 tarihinde dosyalanan patent örneği, Ocak 2021'de yayınlanmış. Samsung'un üzerinde çalıştığı telefonu tüm açılardan gösteren patent örneğine göre, şirketin bir sonraki katlanabilir telefonu tıpkı LG Rollable gibi olabilir.
Patent örneğinde telefonun ölçüleri belirtilmemiş, fakat kenarlardan bakıldığında telefonun oldukça kalın olduğu anlaşılıyor. Standart bir telefonun 2 katı kalınlığında gibi görünen model, geliştirilme aşamasında daha inceltilebilir mi bilmiyoruz, fakat bu şekilde piyasaya çıkarsa işi zor doğrusu. Tabii ki öte yandan bu patent örneği hayata hiç geçmeyebilir.
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