Samsung da "Yuvarlanabilir" Ekranlı Telefon Peşinde

Samsung'un bir sonraki katlanabilir akıllı telefonu, katlanabilir olmak yerine LG Rollable gibi "yuvarlanabilir" olabilir. En azından ortaya çıkan yeni ipucu bize bunu gösteriyor.

  • Ercan Uğurlu
Samsung'dan "Kayan" Ekranlı Telefon Patenti

Akıllı telefon tarafında bariz yeniliklerden bir süredir uzağız, fakat aslında küçük küçük adımlarla bu teknoloji üzerine koyarak yoluna devam ediyor. Özellikle esnek ekranların yaygınlaşmaıyla beraber artık akıllı telefonlar gelecekte farklı şekillerde karşımıza çıkmaya başlayacak. Samsung ve Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonları bunlardan biriyken, LG Rollable da "kayan" ekran tasarımıyla sektör için önemli kilometre taşlarından biri olmuştu. Elbette yenileri de gelecek ve Samsung da bunlardan birine daha imza atacak.

Ortaya çıkan patent örneğine göre Samsung, LG Rollable'ın peşine düşmüş. Mart 2020 tarihinde dosyalanan patent örneği, Ocak 2021'de yayınlanmış. Samsung'un üzerinde çalıştığı telefonu tüm açılardan gösteren patent örneğine göre, şirketin bir sonraki katlanabilir telefonu tıpkı LG Rollable gibi olabilir.

Patent örneğinde telefonun ölçüleri belirtilmemiş, fakat kenarlardan bakıldığında telefonun oldukça kalın olduğu anlaşılıyor. Standart bir telefonun 2 katı kalınlığında gibi görünen model, geliştirilme aşamasında daha inceltilebilir mi bilmiyoruz, fakat bu şekilde piyasaya çıkarsa işi zor doğrusu. Tabii ki öte yandan bu patent örneği hayata hiç geçmeyebilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Evden çalışanlara doğru laptop seçimi!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 27 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Dijitsu TV, akıllı bileklik dikkat çekiyor
A101 28 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Lenova tablet, Huawei cep telefonu, Toshiba TV fırsatı
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
1947'de Çalışmaya Başlayan Kıyamet Saatinden İnsanlık İçin Çok Kötü Haber
Samsung'un Yayınladığı Son Rapor, İşlerin Yolunda Olduğunu Gösteriyor
2021'in Telefonları: Bu Yılın En Çok Merak Edilen 7 Telefonunu Seçtik
5. Nesil Yapay Zekalı P5 Görüntü İşleme Teknolojili Televizyonlar Tanıtıldı
Samsung'dan Galaxy Note 21 Hakkında Net Açıklama

 

 