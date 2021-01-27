İnternet İçin Tarihi Karar: WebRTC Resmi W3C ve IETF Standardı Oldu

İnternet için tarihi bir karar daha verildi; WebRTC resmi W3C ve IETF standardı olarak kabul edildi. Peki ama nedir bu WebRTC dedikleri; ne işe yarıyor; neden önemli?

WebRTC resmi W3C ve IETF standardı oldu

World Wide Web Konsorsiyumu (W3C) ve İnternet Mühendisliği Görev Gücü (IETF), Web Gerçek Zamanlı İletişimin (WebRTC) artık web üzerinde herhangi bir yerde sesli ve görüntülü iletişim sağlayan resmi bir web standardı olduğunu duyurdu. Böylece internet için tarihi bir karar daha imza atılmış oluyor.

WebRTC aslında popüler web tarayıcıları tarafından yıllardır destekleniyor. Teknik düzeyde, WebRTC, geliştiricilerin projelerine karşılıklı sesli ve görüntülü sohbet eklemelerine olanak tanıyan bir çerçeve. Facebook Messenger, Discord veya daha önce video veya ses oluşturmak için çok sayıda başka hizmet kullandıysanız, WebRTC'yi zaten kullanmışsınız demektir.

IP üzerinden ses ve video, insanların dünya çapında iletişim kurma biçiminde devrim yarattı. IETF ve W3C arasındaki yakın iş birliği sayesinde bu teknolojileri Web platformuna entegre etmek, erişimlerini önemli ölçüde genişletti. WebRTC COVID-19 salgını sırasında insanların milyarlarca cihaz arasında, coğrafyadan bağımsız olarak birbirleriyle bağlantı kurması ve etkileşim kurmasını sağladı.

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