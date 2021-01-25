Samsung'un "Dönebilen" Kameralı Yeni Galaxy A82 Telefonu Geliyor

Samsung, bundan yaklaşık 2 yıl kadar önce Galaxy A80 isminde bir telefon tanıtmış ve bu telefonuyla ilginç bir kamera sistemine imza atmıştı. Arka kameraları dönerek selfie kamera olarak da kullanılabilen bir yapıyı gözeten Samsung Galaxy A80, bu yapısıyla dikkat çekerken, Samsung şimdilerde bu telefonun halefi üzerinde çalışıyor.
Hollandalı teknoloji odaklı web sitesi GalaxyClub'ın haberine göre Samsung, Galaxy A82 hazırlığında. Telefonla ilgili şu an pek bilgi bulunmazken, elbete tasarım açısından yine Galaxy A80 gibi "ilginç" bir kamera bloğuna ev sahipliği yapacağı biliniyor. Öte yandan telefonda 5G desteği de olacak.
Aslında Galaxy A82'yi daha önce de duyduk. 2020'nin başlarında Samsung'un AX2 serisi Galaxy telefonları için marka başvurusunda bulunduğu biliniyordu, bunlar arasında A82 de yer alıyordu. GalaxyClub'tan gelen haber de artık Güney Koreli şirketin bu sene içinde yeni telefonunu tanıtacağını gösteriyor.
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