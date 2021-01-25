Samsung'un "Dönebilen" Kameralı Yeni Galaxy A82 Telefonu Geliyor

Samsung, son yıllarda piyasaya sürdüğü en tuhaf akıllı telefonu, görünüşe bakılırsa yenilenerek geri dönmeye hazırlanıyor.

  • Ercan Uğurlu
"Dönebilen" Kameralı Samsung Galaxy A82 Yolda!

Samsung, bundan yaklaşık 2 yıl kadar önce Galaxy A80 isminde bir telefon tanıtmış ve bu telefonuyla ilginç bir kamera sistemine imza atmıştı. Arka kameraları dönerek selfie kamera olarak da kullanılabilen bir yapıyı gözeten Samsung Galaxy A80, bu yapısıyla dikkat çekerken, Samsung şimdilerde bu telefonun halefi üzerinde çalışıyor.

Hollandalı teknoloji odaklı web sitesi GalaxyClub'ın haberine göre Samsung, Galaxy A82 hazırlığında. Telefonla ilgili şu an pek bilgi bulunmazken, elbete tasarım açısından yine Galaxy A80 gibi "ilginç" bir kamera bloğuna ev sahipliği yapacağı biliniyor. Öte yandan telefonda 5G desteği de olacak.

Aslında Galaxy A82'yi daha önce de duyduk. 2020'nin başlarında Samsung'un AX2 serisi Galaxy telefonları için marka başvurusunda bulunduğu biliniyordu, bunlar arasında A82 de yer alıyordu. GalaxyClub'tan gelen haber de artık Güney Koreli şirketin bu sene içinde yeni telefonunu tanıtacağını gösteriyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Evden çalışanlara doğru laptop seçimi!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 28 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Lenova tablet, Huawei cep telefonu, Toshiba TV fırsatı
BİM 27 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Dijitsu TV, akıllı bileklik dikkat çekiyor
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
200 Milyon Yıl Sonra Dünya ve Üzerindeki Kıtalar İşte Böyle Görünecek
Başlat Menüsünün, İlk Günlerinden Windows 10'a Kadar Uzanan Yolculuğu
Xbox Series X, Bu Kez PlayStation 5'i Geride Bırakmayı Başardı
"Aşı Sıranız Geldi" SMS'lerine Dikkat!
Google'ın, Mobil Cihazlar İçin Yeni Tasarım Üzerinde Çalışıyor

 

 