Samsung, DRAM'siz İlk SSD Sürücüsü 980 NVMe'yi Tanıttı! İşte Fiyatı!

Samsung'un DRAM'siz ilk SSD sürücüsü 980 NVMe SSD, uygun fiyatı sayesinde daha fazla kullanıcının NVMe hızını deneyimlemesine olanak sağlıyor.

Samsung DRAM'siz İlk SSD'yi Tanıttı!

Gelişmiş bellek teknolojisinde dünya lideri Samsung Electronics, DRAM bulundurmayan ilk nihai tüketici tipi sürücüsü Samsung 980 NVMe SSD'yi piyasaya sürdü. Piyasadaki DRAM'siz SSD'ler arasında en yüksek performansı sunan Samsung 980, daha geniş bir kullanıcı kitlesinin NVMe hızından faydalanabilmesine imkân sağlayacak. Samsung 980 SSD, hem sıralı okuma ve yazma hızlarında hem de rastgele okuma ve yazmada yüksek performans gösteriyor. Kullanılan yeni nesil teknolojiler sayesinde de önceki SSD'lerden çok daha hızlı NVMe performansı sunabiliyor. 

Samsung 980 NVMe ile ilgili Samsung Electronics Bellek Marka Ürün Bölümü Başkan Yardımcısı KyuYoung Lee, "Hem donanım hem yazılım tarafındaki inovasyonlar sayesinde Samsung 980 sürücümüz, üst düzey NVMe performansından ödün vermiyor. Hız, güç verimliliği ve güvenilirliği bir arada sunan 980 NVMe, genel bilgisayar kullanıcıları, oyun tutkunları ve içerik üreticileri için uygun bir ürün." dedi.

Üst düzey performans

Daha önceki DRAM'siz SSD'lerde veriye hızlı erişimde kısa süreli bellek olmadığı için düşük hız problemi yaşanıyordu. Samsung 980 sürücüsü,   bu performans düşüklüğünü önlemek üzere sürücüyü doğrudan ana işlemci DRAM'ine bağlayan Ana Bellek Tamponu (HMB) teknolojisini kullanıyor. Sürücü aynı zamanda markanın en son sürüm altıncı nesil V-NAND ve denetleyici özelliklerine sahip. Bu sayede, 3400 ve 3000 MB/s'ye kadar çıkan sıralı okuma ve yazma hızlarına ve 500K IPOS ve 480K IOPS aralığında rastgele okuma ve yazma performanslarına erişebiliyor. Ayrıca yeni güncellenen Intelligent TurboWrite 2.0 teknolojisi sayesinde sürücüde çok daha geniş bir ara bellek alanı ayrılıyor ve önceki modellerle kıyaslandığında daha yüksek performans düzeyleri korunabiliyor.

Büyük boyutlu dosyalarla çalışan veya grafik yoğunluğu yüksek oyunlar oynayan kullanıcıların için Samsung'un Magician 6.3 yazılımına eklenen "Tam Güç Modu", sürücünün devamlı en yüksek performansla çalışmasını sağlıyor. Ayrıca, Dinamik Isı Koruma teknolojisi sürücülerin aşırı ısınması konusuna çözüm getiriyor. Nikel kaplı denetleyici ve ısı dağıtıcı etiket çözümleriyle kullanıcılar uzun süreli kullanımlarda bile yüksek performansın keyfini çıkarabiliyor. Samsung 980 NVMe, kendisinden önceki 970 EVO'ya göre yüzde 56'ya varan iyileştirilmiş güç verimliliğiyle dizüstü bilgisayar kullanıcılarının güç kullanımını daha iyi yönetebilmelerini sağlıyor. 

Samsung 980 SSD'nin üretici tavsiyeli perakende satış fiyatları şöyle: 

  • Samsung 980 NVMe 250 GB 489 TRY
  • Samsung 980 NVMe 500 GB 679 TRY
  • Samsung 980 NVMe 1TB 1259 TRY 

Teknik Özellikler:

Kategori

Samsung 980 NVMe SSD

Arayüz

PCIe Gen.3.0 x4, NVMe 1.4

Form Faktörü

M.2 (2280)

Kapasite

1TB, 500GB, 250GB

Sıralı Okuma/Yazma Hızı

3500 / 3000 MB/s'ye kadar  - 1 Tb

3100 / 2600 MB/s'ye kadar  - 500 GB

29200 / 1300 MB/s'ye kadar  - 250 GB

Rastgele Okuma/Yazma Hızı (QD32)

500K IOPS / 480K IOPS'a kadar - 1 TB

400K IOPS / 470K IOPS'a kadar   - 500 Gb

230K IOPS / 320K IOPS'a kadar  - 250 Gb

Yönetim Yazılımı

Samsung Magician

Veri Şifreleme

AES 256-bit Tam Disk Şifreleme, TCG/Opal V2.0, Şifrelenmiş Sürücü (IEEE1667)

Yazılan Toplam Bayt Sayısı

600TBW (1TB)

     300TBW (500GB)

     150TBW (250GB)

Garanti 

Beş yıllık sınırlı garanti süresi 
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