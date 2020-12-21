Samsung'un En Ucuz 5G Telefonu Olması Beklenen Galaxy A32 5G Göründü

Samsung'un 2021'de 5G'yi daha erişebilir kılmak adına büyük planları var. Birkaç hafta önce Galaxy A42 5G'yi piyasaya süren şirket, şimdiden Galaxy A32 5G'nin lansmanına hazırlanıyor. Bu telefonunu daha fazla kişiye ulaştırmak için ise fiyatını bütçeye uygun yapmayı planlayan Güney Koreli şirket, işlemci olarak MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G'yi tercih etmiş.
Galaxy A32 5G (SM-A326B) hakkında sızan bilgilere göre telefonun işlemcisi MediaTek Dimensity 720 olacak. Bu işlemci 7nm mimarisine sahip ve 8 çekirdekli yapıda. 2 adet 2.0 GHz frekanslı Cortex-76 çekirdeğine ek olarak 6 adet 2.0 GHz frekanslı Cortex-A55 çekirdeğinden güç sağlayan işlemci, Mali-G57 MC3 grafik birimini de içeriyor.
Bilgilere göre Galaxy A32 5G'nin 3 farklı RAM seçeneği olacak. 4 GB, 6 GB ve 8 GB şeklinde farklı pazarlarda yer alacak olan telefon, 128 GB depolama birimi içerecek.
Android 11 işletim sistemiyle görünen Galaxy A32 5G'nin ekranının da 6.5 inç boyutunda Infinity-V tasarımlı şekilde karşımıza çıkması bekleniyor. Ön kamera 20 MP ölçüsünde olacakken, arka kamera alanı ise bizlere 4 lens sunacak. Bunlardan ana kamera 48 MP şeklinde olacakken, diğer 3 kamera ise 8 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP derinlik sensörü olarak yer alacak.
Galaxy A32 5G'nin ne zaman tanıtılacağı, fiyatı ve hangi ülkelerde satışa çıkacağı ile ilgili henüz bilgi yok.
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