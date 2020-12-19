Samsung Galaxy S21 fiyatı ne kadar? Serinin fiyatları ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S21 fiyatı ne kadar olacak? Galaxy S21 128 GB, Galaxy S21+ 128 GB ve 256 GB, Galaxy S21 Ultra fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Samsung Galaxy S21 fiyatı ne kadar? Serinin fiyatları ortaya çıktı!

Samsung'un, 2021 Ocak ayında Galaxy S21 serisini tanıtması bekleniyor. Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra adlı üç modelin yer aldığı yeni seri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de bazı bilgiler ortaya çıkmıştı.

Samsung Galaxy S21 Satın Alacaklara Büyük Güncelleme Müjdesi ve Samsung Galaxy S21'in Tasarımı Resmi Olarak Ortaya Çıktı yazılarımızdan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yeni ortaya çıkan bilgi ise serinin fiyatları ile ilgili. Buna göre, Galaxy S21 serisindeki cep telefonlarının fiyatları Galaxy S20'den daha uygun fiyatlı olacak.

Samsung Galaxy S21 Fiyatları

Ortaya çıkan bilgilere göre serinin cihazlarının fiyatları şu şekilde olacak:

Samsung Galaxy S21 128 GB: 849 euro (vergisiz olarak 7.939 TL)

Samsung Galaxy S21+ 128 GB: 1.049 euro (vergisiz olarak 9.809 TL)

Samsung Galaxy S21+ 256 GB: 1.099 euro (vergisiz olarak 10.276 TL)

Samsung Galaxy S21 Ultra: 1.399 euro (vergisiz olarak 13.082 TL)

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