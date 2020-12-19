Samsung'dan, Galaxy S20 FE Büyük Sürpriz: Android 11 Güncellemesi Başladı

Samsung, Galaxy S20 FE için 2021'in Şubat ayından önce gelmesi beklenmeyen Android 11 - One UI 3.0 güncellemesini, büyük bir sürpriz yaparak yayınlamaya başladı.

Galaxy S20 FE'ye için büyük sürpriz

Samsung'un Galaxy S20 serisine eklediği son telefon olan Galaxy S20 FE (Fan Edition) için geçtiğimiz günlerde pek çok farklı güncelleme haberi duyduk. Ancak genel kanı, telefonun Android 11 tabanlı OneUI 3.0 güncellemesini 2021 Şubat ayından önce almayacağı yönündeydi. 

Galaxy 20 FE Android 11 Güncellemesi Hazır

Samsung, görünüşe bakılırsa Galaxy S20 FE'ye sahip olan kullanıcıları için büyük bir sürpriz hazırlamış durumda. Şimdilik sadece Rusya'da yayınlanmış olsa da, telefon için sürpriz bir güncelleme geldi. G780FXXU1BTL1 kodlu yeni güncelleme ile Galaxy S20 FE, Şubat ayında beklenen Android 11 güncellemesini 2 ay erken almaya başladı.

Söylediğimiz gibi, haber yayına hazırlanırken güncelleme sadece Rusya'da aktif haldeydi. Ancak diğer bölgelere gelmesinin de fazla uzun süreceğini düşünmüyoruz. Bu yüzden, sık sık telefonunuzun ayarlarını açıp "Yazılım Güncellemesi" kısmını kontrol etmenizde yarar var. Bu arada, güncellemenin büyük bir güncelleme olduğunu unutmayın ve indireceğiniz zaman bir Wi-Fi ağına bağlı olup olmadığınıza dikkat edin.

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