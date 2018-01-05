Samsung Exynos 9810 tanıtıldı!
Samsung'un bir sonraki amiral gemisinde yer alacak Exynos 9810, resmi olarak tanıtıldı!
Samsung'un birkaç gün önce kısaca gösterdiği yeni mobil işlemcisi Exynos 9810, resmi olarak tanıtıldı. Samsung amiral gemisini iki farklı işlemciyle üretmeye devam ederse, dünya çapındaki Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ların çoğu bu işlemciyle gelecek.
Samsung'un Exynos 9 serisi işlemcilerinin bir parçası olan Exynos 9810, firmanın ikinci nesil 10-nm FinFET üretim teknolojisine sahip. Özel işlemci çekirdekleriyle gelen Exynos 9810, daha hızlı bir gigabit LTE modeme, gelişmiş görsel işleme ve makine öğrenimi yetenekleriyle geliyor.
Sekiz çekirdekli işlemcinin içerisinde dört yüksek performanslı çekirdek ve dört güç tasarruflu çekirdek bulunuyor. Yüksek hızda çalışan çekirdekler 2,9GHz'e kadar hızlanabiliyor ve bu, tek çekirdek performansında iki kat daha yüksek hız demek. Çoklu çekirdek performansında ise Exynos 8895'e göre yüzde 40 artış söz konusu.
İşlemci, Samsung'a göre insanları ve fotoğraflardaki öğeleri hızla algılamaya izin veriyor. Firmanın basın bültenindeki "cihazı yüz ile açmak" bölümü, Galaxy S9'da Apple'ın Face ID'si ile yarışacak bir yüz tanıma işlevinin bulunacağının güçlü bir işaretini veriyor.
Exynos 9 Series 9810, Samsung'a göre şu an toplu üretim aşamasında ve 9-12 Ocak arasındaki CES 2018'de gösterilecek.
Zeynel A. Öztürk
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