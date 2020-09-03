Galaxy Fold ve Galaxy Z Fold 2'yi Karşılaştırdık. İşte Aradaki Farklar!

Samsung'un Galaxy Fold'u piyasaya sürmesinden bu yana tam 1 yıl geçti ve artık devam filmi zamanı geldi. Evet, katlanabilir akıllı telefon furyası sürüyor ve bundan sonra da sürmeye devam edecek gibi görünüyor. Huawei tarafında Mate Xs, Samsung tarafında Galaxy Z Fold 2 ile süren bu yolculuk, çok geçmeden diğer markalar arasında da yaygınlaşacak gibi görünüyor. Fakat işin bir de fiyat ve satış boyutu var tabii.
Galaxy Z Fold 2, yurt dışında, ABD'de 1.999 Dolar, Avrupa'da ise 1.999 Euro fiyat ile satışa çıkarken, Türkiye'de kuşkusuz vergilerle beraber 19.999 TL şeklinde ön siparişe açıldı. Bu fiyat yüksek elbette fakat piyasada 15 bin TL'ye "sıradan" cep telefonları görmenin mümkün olduğu pazarda, çok da fantastik bir fiyat sayılmaz. Hatta Huawei Mate Xs'in 29.999 TL satış fiyatının yanında bütçeye daha uygun olduğu bile söylenebilir.
Evet, katlanabilir telefonların akıbetini satış sonuçları belirleyecek. Her neyse, konumuza dönelim. Samsung'un bu alandaki ilk telefonu Galaxy Fold olmuştu hatırlarsanız. Peki, bu 2 telefon arasındaki farklar neler? Kısa kısa bir göz atalım...
Tasarımda Ufak Değişiklikler Var
Tasarımıyla her 2 telefon da birbirine benzerken, boyutlar da oldukça yakın. Ancak Galaxy Z Fold 2, katlandığında artık daha kalın duruyor. Telefonun katlanmış kalınlığı 16.8 mm'ye kadar yükselmiş durumda. Ayrıca ağırlık da artmış, 282 gram seviyesine ulaşmış. Bu değer ilk modelde 263 gram idi.
Galaxy Z Fold 2'nin ekranı, Galaxy Fold'a göre biraz daha büyük, 7.6 inç şeklinde. Çözünürlük de artmış ve bu defa 120Hz desteği bu ekrana ilave edilmiş. 1768x2208 piksel çözünürlüğünde görüntü üreten Galaxy Z Fold 2, arka ekranıyla da daha geniş görüntü sağlıyor. Ekran boyutu 6.23 inçe genişlemiş ve çözünürlük de 816x2260 piksele ulaşmış. Böylece Galaxy Z Fold 2'nin selefine göre kenar çerçevelerinden kurtularak daha geniş ve daha iyi bir görüntü deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz.
Bu Defa Exynos'un Yerini Snapdragon Alıyor
Telefonda kuşkusuz işlemci tarafında da değişiklikler var. Bu modelinde Exynos işlemciden uzak duran Samsung, Galaxy Z Fold 2'de Qualcomm Snapdragon 865+ işlemciye yer vermiş. Adreno 650 grafik birimi ile gelen telefon, 12 GB RAM ve 512 GB'lık depolama alanıyla selefine göre fark içermiyor. Ancak Galaxy Z Fold 2'nin 256 GB'lık farklı bir seçeneği daha var. Ve unutmadan, Galaxy Z Fold 2'de microSD kart desteği yer almıyor.
Galaxy Z Fold 2'nin kameralarına geldiğimizde, yine ilk model ile benzer yapıda olduğunu görüyoruz. 3 adet 12 MP'lik kameraya yer veren Galaxy Z Fold 2, Galaxy Fold'daki telefoto kamerayı ise 16 MP'den 12 MP'e indirgemiş.
Galaxy Z Fold 2'nin kamera özellikleri tam olarak şu şekilde:
- 12 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/1.76", 1.8 mikrometre, Dual Pixel PDAF, OIS
- 12 MP, f/2.4, 52mm (telefoto), 1/3.6", 1.0 mikrometre, PDAF, OIS, 2x optik zum
- 12 MP, f/2.2, 123°, 12mm (ultra geniş açılı), 1.12 mikrometre
- Ön Kamera: 10 MP, f/2.2, 26mm (geniş), 1.22 mikrometre
- Kapak Kamerası: 10 MP, f/2.2, 26mm (geniş), 1.22 mikrometre
Pil Kapasitesi Büyümüş
Galaxy Z Fold 2'nin bataryasına baktığımızda Galaxy Fold'a göre yine küçük değişiklikler olduğunu görüyoruz. Artık telefonun bataryası 4500 mAh kapasitesinde ve süper hızlı şarj desteği ile 25W gücünde şarj olabiliyor. Ayrıca kablosuz şarj ve kablosuz ters şarj yetenekleri de yerli yerinde duran Galaxy Z Fold 2, en büyük farkı ise kapak tasarımında sunuyor diyebiliriz.
Artık Ekranı Yarım Açık Kullanabiliyoruz
Galaxy Fold'u, kapağı ya açık ya da kapalı şeklinde kullanabiliyorduk. Ancak Galaxy Z Fold 2'nin ekranını yarım ölçekte de açabiliyor ve bu sayede bir dizüstü bilgisayar gibi, stant şeklinde konumlandırabiliyoruz. Elbette bunun multimedya kullanımına etkisi büyük. Nasıl olduğunu ve bu kullanım şeklinin avantajlarından ise daha sonra detaylı Galaxy Z Fold 2 incelemesinde sizlere anlatacağız.
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