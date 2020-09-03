Galaxy Fold ve Galaxy Z Fold 2'yi Karşılaştırdık. İşte Aradaki Farklar!

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 2, ilk katlanabilir telefon Galaxy Fold'dan ne gibi farklar içeriyor? İşte Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Fold arasındaki değişiklikler.