Samsung Galaxy A51 Kutusundan Çıkıyor

Samsung Galaxy A51, 2020 yılının heyecanla beklenen modellerinden biriydi. Samsung'un en çok merak edilen telefonlarından biri olan Galaxy A51 sonunda geldi ve incelemesini sizler için gerçekleştirdik. Samsung Galaxy A51 fiyatı ne kadar? Özellikleri nelerdir? gibi soruların tüm yanıtını da veriyoruz.
Samsung Galaxy A51 İnceleme Videosu Geldi
Yukarıdaki videomuzda sıcağı sıcağına Galaxy A51'in kutusunu açıp kısa bir ön incelemede bulunuyoruz. Hemen izleyebilirsiniz. Elbette telefonun detaylı testleri daha sonra ayrı bir videoda gelecek.
Bilindiği gibi Samsung, geçtiğimiz sene özellikle Galaxy A serisi modelleriyle önemli bir çıkış yapmıştı. 2020 yılı içinde de bunu sürdürmek istediği kesin. Bunu ilk hamlelerinden biri olan Galaxy A51 ile de görüyoruz zaten.
Samsung Galaxy A51 Özellikleri Neler?
Galaxy A51'in özelliklerinden bahsedecek olursak, ön yüzde tıpkı Galaxy A71 gibi Super AMOLED panelden oluşan Infinity-O ekran tasarımı dikkati çekiyor. Bu anlamda Galaxy Note 10+ ile de benzer yapıda olduğunu söylemek mümkün. Kaldı ki Galaxy A serisinin kullanıcılara sunduğu en büyük avantaj zaten amiral gemisi modellerindeki önemli özellikleri barındırması oluyor.
Galaxy A51 Ekran Özellikleri
6.5 inç büyüklüğündeki ekran ile 2400x1800 piksel çözünürlük sağlayan Galaxy A51, kutusundan Android 10 işletim sistemi yüklü olarak çıkıyor.
Galaxy A51'in işlemcisi Exynos 9611. 8 çekirdekli yapıda bir işlemci. Ayrıca telefonun GPU hanesinde de Mali-G72 yongası yer alıyor.
Galaxy A51'in bu modeli 128 GB depolama kapasitesinde sahip, ayrıca telefon 6 GB RAM içeriyor. Bu anlamda teknik kadrosuyla da oldukça güçlü olduğunu kağıt üzerinde söylemek mümkün. Elbette telefonun detaylı testlerini ve karşılaştırma tablolarını daha sonra detaylı Galaxy A51 inceleme videomuzda sizlere aktaracağız.
Samsung Galaxy A51 Kamera Özellikleri
Son olarak kameralara da değinelim. Galaxy A51'in ön tarafındaki delik içinde 32 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyaframlı bir kamera bulunuyor. Arka tarafta ise tam 4 kamera mevcut. Bunlardan ana kamera 48 MP çözünürlüğünde olurken, diğerleri de 12 MP ultra geniş açılı, 5 MP telefoto ve 5 MP derinlik sensörü şeklinde oluyor.
Galaxy A51 Pil Ömrü Ne Kadar?
4000 mAh kapasitesindeki bataryasıyla da açıkçası bu telefonun pil ömrünün ne kadar gideceğini oldukça merak ediyoruz. Artık inceleyip göreceğiz.
Samsung Galaxy A51 Fiyatı
Samsung Galaxy A51'i şu an siyah, beyaz ve pembe renk seçenekleri ile bulabiliyorsunuz. Belirtilen fiyatı ise 3049 TL. Fiyat değerlendirmesini de artık Galaxy A51 incelemesine saklayalım...
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