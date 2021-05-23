Samsung Galaxy Akıllı Saatlerde Büyük İndirim!

Samsung'un tasarımı ve inovatif özellikleriyle farkını ortaya koyan amiral gemisi Galaxy S21 5G Serisi akıllı telefonlarından birine sahip olmak istiyorsanız, "Efsanevi Fırsat" kampanyasında kaçırılmayacak bir fırsat sizi bekliyor. Kampanya kapsamında Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G veya Galaxy S21 5G akıllı telefonlardan birini satın almanız durumunda Galaxy Watch3 veya Galaxy Watch Active2 akıllı saatlerden birine KDV dâhil 1.500 TL indirim ile sahip olabilirsiniz. İndirim, kampanyaya katılan yetkili Samsung mağazalarından veya Samsung online satış kanalından (shop.samsung.com/tr) yapılacak alışverişlerde 31 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak.
Olağanüstü inovasyon, çarpıcı tasarım
Galaxy S21 Ultra, 6,8 inçlik Dinamik AMOLED 2X ekranıyla Galaxy S21 ailesinin en büyük üyesi. Bu ekran aynı zamanda Samsung'un şimdiye kadar ürettiği ekranların da en akıllısı. Galaxy S21 Ultra'yı kullanırken artık 120Hz'lik yenileme hızının akıcılığı ile WQHD+ ekran arasında bir tercih yapmanız gerekmiyor, her ikisine aynı anda sahip oluyorsunuz. Üstelik çok sevilen S Pen deneyimini de Galaxy S21 Ultra'da kullanabiliyorsunuz. Galaxy S21 5G, kompakt 6,2 inç ekranı ve hafif tasarımıyla beklediğinizden çok daha fazlasını sunarken Galaxy S21+ 5G de daha geniş 6,7 inç ekranı ve daha büyük pil kapasitesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Galaxy S21 Serisi'nde yer alan geliştirilmiş 8K Videodan Fotoğraf özelliği, 8K videolarınızdan kristal berraklığında kareler yakalamanızı sağlıyor. Bu sayede kaydet tuşuna her bastığınızda, hem hareketin kendisini hem de hareketli kareleri yakalamanız mümkün oluyor.
Günlük aktivite takibinde yeni deneyimler sunan akıllı saatler
Birinci sınıf malzemelerle ve popüler döner çerçevenin ince bir versiyonu ile üretilen Galaxy Watch3, hem gece gündüz kullanılacak kadar rahat hem de lüks bir saatteki işçiliğe sahip. Çerçeveyi çevirdiğinizde widget'lar arasında kolayca geçiş yapabilir, uygulamaları açabilir ve bildirimler arasında gezinebilirsiniz. Ayrıca saatin kadranını kişisel tarzınıza mükemmel şekilde de yansıtabilirsiniz. Üstelik Galaxy Watch3 günlük aktivite takibinde de yeni deneyimler sağlar. Örneğin kandaki oksijen (SpO2) özelliği sayesinde, fitness koçluğu ve aktivite takibi için zamanla oksijen doygunluğunu ölçebilir ve izleyebilirsiniz. Galaxy Watch Active2 ile de aynı şekilde stilinize ve ruh halinize uygun bir saat kadranıyla bildirimlerinizi ve günlük fiziksel aktivitelerinizi rahatça takip edebilirsiniz. Galaxy Watch Active2 hem vücut hem de zihin sağlığınıza özen gösteren bir saat olmasıyla da dikkat çekiyor. Bu saatin stres takip özelliğini kullanıp önerilen rehberli nefes egzersizlerini uygulayarak stresinizi atabilirsiniz.
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