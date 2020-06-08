Samsung'un Galaxy Akıllı Telefonları İçin Güncelleme Takvimi Belli Oldu

Samsung Galaxy akıllı telefonları için güvenlik güncelleme takvimi belli oldu. Eğer Samsung akıllı telefonunuz varsa ve telefonunuzun güncelleme periyotlarını merak ediyorsanız, bu listeye göz atabilirsiniz.