Samsung'un Galaxy Akıllı Telefonları İçin Güncelleme Takvimi Belli Oldu

Akıllı telefonlar arasında en yaygın kullanılan mobil işletim sistemi olan Android, kuşkusuz geniş bir kitle ve yaygın şekilde akıllı telefonlarda kullanıldığı için bilgisayar korsanlarının da gözdesi. Google, Android platformunun güvenlik duvarını kırmak ve kullanıcı bilgilerine erişmek isteyen bilgisayar korsanlarına karşı düzenli olarak yeni güvenlik güncellemeleri yayınlıyor ve bu güncellemeler, akıllı telefon üreticileri tarafından akıllı telefonlara aylık yamalarla getiriliyor.
Özellikle Samsung, güncelleme konusunda oldukça hassas davranıyor. Zira Android ekosisteminde en yaygın ağ, Samsung'un akıllı telefonlarına ait. Ancak serisindeki her cihaza aylık güncelleme yayınlamak neredeyse imkansız haldeyken, bu nedenle Samsung bazı cihazlar için 3 ayda bir yeni güvenlik güncellemelerini yayınlıyor. Genellikle amiral gemisi cihazları her ay düzenli olarak bu güncellemeleri alırken, orta segment ve bütçe dostu akıllı telefonlar, 3 ayda bir bu güncellemelerden yararlanıyor.
Peki, sizin Galaxy akıllı telefonunuz ne zaman güncelleme alacak? Eğer Samsung Galaxy akıllı telefonlarından birini kullanıyorsanız bu güvenlik güncelleme listesi, güncelleme alacağınız takvimi görebilmeniz açısından işinize yarayacak.
İşte Samsung'un Galaxy akıllı telefonları için güncelleme takvimi:
Aylık güvenlik güncelleme programındaki cihazlar:
- Galaxy Fold, Galaxy Z Flip
- Galaxy S8 Active
- Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G, Galaxy S10 Lite
- Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Ultra 5G
- Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10+ 5G, Galaxy Note 10 Lite
- Enterprise Models: Galaxy A8 (2018), Galaxy A50, Galaxy XCover 4s, Galaxy XCover FieldPro, Galaxy XCover Pro
Üç aylık güvenlik güncelleme planındaki cihazlar:
- Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy S7 Active, Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S8 Lite
- Galaxy A2 Core, Galaxy A5 (2017), Galaxy A6, Galaxy A6+, Galaxy A7 (2018)
- Galaxy A8 Star, Galaxy A8s, Galaxy A9 (2018)
- Galaxy A10, Galaxy A10e, Galaxy A10s, Galaxy A20, Galaxy A20e, Galaxy A20s, Galaxy A30, Galaxy A30s, Galaxy A40, Galaxy A50s, Galaxy A51, Galaxy A60, Galaxy A70, Galaxy A70s, Galaxy A71, Galaxy A80, Galaxy A90 5G
- Galaxy J2 (2018), Galaxy J2 Core, Galaxy J3 Top
- Galaxy J4, Galaxy J4+, Galaxy J4 Core, Galaxy J6, Galaxy J6+
- Galaxy J7 Duo, Galaxy J7 Top, Galaxy J7 Prime 2, Galaxy J7+, Galaxy J8
- Galaxy M10, Galaxy M10s, Galaxy M20, Galaxy M30, Galaxy M30s, Galaxy M40
- Galaxy Tab A (2017), Galaxy Tab A 10.5 (2018), Galaxy Tab A 10.1 (2019), Galaxy Tab A 8 Plus (2019), Galaxy Tab Active 2
- Galaxy Tab S4, Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab E 8 Refresh, Galaxy View 2
Yalnızca gerektiğinde güvenlik güncelleştirmeleri alan cihazlar:
- Galaxy A3 (2017), Galaxy A7 (2017), Galaxy A8+ (2018), Galaxy Note FE
- Galaxy J3 (2017), Galaxy J3 Pop, Galaxy J5 (2017), Galaxy J5 Prime, Galaxy J7 (2016), Galaxy J7 (2017), Galaxy J7 Prime, Galaxy J7 Pop, Galaxy J7 Max, Galaxy J7 Neo
- Galaxy Tab A 10.1 (2016), Galaxy Tab S2 L Refresh, Galaxy Tab S2 S Refresh, Galaxy Tab S3
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