Samsung, Hand Wash ile Gerektiği Gibi El Yıkamayanların Peşine Düştü

Samsung, Galaxy Store üzerinden indirmeye sunduğu Hand Wash uygulaması ile, el yıkamanın önemini hatırlatmayı amaçlıyor.

  • Levent Öztürk
Samsung'dan el yıkama uygulaması: Hand Wash
Samsung

Dünya üzerinde pek çok kişinin, Koronavirüs salgını ile birlikte, artık ellerini eskiye göre çok daha fazla yıkadığı kesin. Eğer ellerinizi doğru yıkadığınızı doğrulamak için bir de teknolojinin onayını istiyorsanız, Samsung'un sizin için yeni bir uygulaması var. Samsung akıllı saatler için (Gear S3, Gear Sports, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active and Galaxy Watch Active2) tasarlanan ve Galaxy Store üzerinden indirilebilen Hand Wash (El Yıkama) uygulaması, ellerini yıkamaları için kullanıcılara gün içerisinde hatırlatmalar yapıyor. Firma, 2020 yılında University College London tarafından yapılan ve günde altı ile on defa arasında (tuvalet sonrası ve yemek öncesine ek olarak) el yıkamanın ideal olduğunu belirten bir araştırmayı referans alıyor.

Samsung Hand Wash ile İki Saatte Bir El Yıkama Uyarısı

Alarm yaklaşık olarak her iki saatte bir çalıyor (isterseniz zamanlamayı uygun bir şekilde değiştirebiliyorsunuz) ve lavaboya gittikten sonra cihazda bir kaydırma hareketi ile 25 saniyelik sayacı başlatabiliyorsunuz. Bu 25 saniye, beş saniye sabunu alma ve 20 saniye yıkama için planlanarak ayarlanmış durumda.

Tüm Galaxy Watch akıllı saatler su geçirmez olduğu için cihazı çıkartmanıza da gerek yok. Ayrıca bir takım veri ve takip işlevleri ile beraber gelen uygulama, günlük el yıkama aktivitenizi ve haftalık ortalamanızı görmenize imkan tanıyor.

El yıkamak, temel bir günlük eylem olabilir ancak sağlığınız üzerinde ciddi bir etkisi olabiliyor. Benzer bir şekilde Apple da bir başka basit eylem olan ancak yine bir o kadar önemli etkileri olan ayağa kalkmak için 2014 yılında bir hatırlatma işlevi geliştirmişti. Düzenli bir şekilde ayağa kalkmak gibi el yıkamak da özellikle meşgul olduğunuz sırada kolaylıkla akıldan çıkabilen eylemler arasında yer alıyor.

Samsung'un uygulaması ilk bakışta çok basit gibi gözükse de, pozitif bir alışkanlık edinilmesi için önemli bir destek olabilir.

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