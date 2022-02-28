Samsung Galaxy Book 2 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fazlası!

Samsung, Mobil Dünya Kongresi açılışında bir süredir özellikleri sızdırılan en son dizüstü bilgisayarını resmi olarak tanıttı. Samsung Galaxy Book Pro gücünü 12. Nesil Intel Core i5 ve Core i7 işlemcilerden alıyor. Ancak Samsung, işlemcilerin tam model numaralarını açıklamadı. Buna ek olarak bir tane modelin de Intel Arc GPU kullanacağı belirtildi ancak daha fazla detay verilmedi. Zira Intel henüz bu işlemciyi resmi olarak tanıtmış değil.
Galaxy Book 2 Pro iki farklı konfigürasyonda gelecek. Bir model 13,3 diğeri 15,6 inç ekrana sahip olacak. İkisinin de FHD (1,920 x 1080) çözünürlüğe sahip, AMOLED panel kullanacağı belirtildi.
Dokunmatik ve S Pen desteği sadece Galaxy Book 2 Pro 360 modelinde olacak. Bellek olarak 8/16/32 GB LPDDR5 RAM, depolama kapasitesi ise 1 TB SSD olacak. Bağlantı seçenekleri arasında 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, bir Thunderbolt 4.0, bir USB Type-C, bir USB Type-A port bulunuyor. HDMI ekran bağlantısı, 3,5 mm kombo ses çıkışı ve SD kart okuyucusu da dikkat çekiyor.
Akıllı telefonlarla dizüstü bilgisayarlar arasındaki bağlantı ise geliştirilmiş bir "Link to Windows" uygulaması ile sağlanıyor. Artık akıllı telefonda kullanılan bir uygulamayı doğrudan Windows altında kullanmaya devam etmek mümkün oluyor.
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