Samsung Galaxy Book 2 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fazlası!

Intel Alder Lake işlemcili, 5G, Wi-Fi 6E ve daha fazlası ile gelen yeni Samsung Galaxy Book 2 Pro tanıtıldı.

Samsung Galaxy Book 2 Pro tanıtıldı

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Samsung Galaxy Book 2 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fazlası!

 

 