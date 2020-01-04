Samsung Galaxy Book Flex Alpha Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

Samsung, 10'uncu nesil Intel işlemcili ve QLED ekranlı yeni notebook'u Galaxy Book Flex Alpha'yı tanıttı. İşte özellikleri!

  • Ercan Uğurlu
Galaxy Book Flex Alpha Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Samsung, geçtiğimiz sene CES'te yeni dizüstü bilgisayarı Galaxy Book Flex'i 13 ve 15 inç modelleriyle tanıtmıştı. Bu sene de yine CES özel basın gösteriminde yeni modellerini paylaşan Samsung, dizüstü bilgisayar ailesine yeni modeli Galaxy Book Flex Alpha'yı kattığını açıkladı. Peki, yeni Galaxy Book Flex Alpha özellikleri neler?

Yeni Galaxy Book Flex Alpha, 13.3 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüğünde QLED dokunmatik ekranla geliyor. 10'uncu nesil Intel işlemciden güç sağlayan Galaxy Book Flex Alpha, 1 TB kapasitesinde NVMe SSD ile geniş bir depolama alanı sunuyor. Ayrıca elbette 256 GB ve 512 GB'lık seçenekler de mevcut.

Galaxy Book Flex Alpha,selef modelden farklı olarak RAM kapasitesini düşürüyor. Yeni Galaxy Book Flex Alpha'da tepe model 12 GB RAM'li olarak geliyor. Ancak selef Flex, 16 GB RAM'le tercih edilebiliyordu.

Galaxy Book Flex Alpha, her ne kadar dokunmatik ekranlı bir model olsa da, ayrıca stylus desteği de veriyor. Ancak kutu içeriğinde S Pen bulunmayacağını belirtelim. Samsung bunu ayrı olarak satışa sunacak.

Yeni Galaxy Book Flex Alpha fiyatı ve satışa ne zaman çıkacağı henüz açıklanmış değil. Önümüzdeki günlerde netlik kazanacak ve Galaxy Book Flex Alpha Türkiye'ye gelecek mi belli olacaktır.

Samsung Galaxy Book Flex Alpha'nın tüm teknik özellikleri ise şöyle:

Boyutlar 304.9 x 202.0 x 13.9 mm
Ağırlık 1.19 kg
Ekran 13.3" QLED FHD Display (1920 x 1080)
CPU 10th generation Intel® Core™ Processor
Grafik Intel® UHD Graphics
RAM 8GB/12GB DDR4
Depolama 256GB
512GB
Up to 1TB SSD (NVMe)
WLAN Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11ax 2x2
Kamera / Mik. 720p HD / Dual Array Digital Mic
Ses Stereo Speakers ( 1.5 W x 2 )
Pen Active Pen (sold separately)
Güvenlik Fingerprint
Klavye Backlit
Malzeme Aluminum
Batarya 54Wh
Bağlantılar USB-C " USB 3.0 (2) " HDMI " MicroSD " 3.5pi HP/Mic
Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Turkcell Superbox'ı Öğrenci Evinde Test Ettik

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Galaxy S20'nin Kamerasından Yeni Bilgiler
Samsung Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite Tanıtıldı!
Birbirinden güzel 54 duvar kağıdı
Samsung Galaxy Book Flex Alpha Tanıtıldı! İşte Özellikleri!
Motobike Istanbul 2020 İçin Heyecan Artıyor

 

 