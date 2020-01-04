Samsung Galaxy Book Flex Alpha Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

Samsung, geçtiğimiz sene CES'te yeni dizüstü bilgisayarı Galaxy Book Flex'i 13 ve 15 inç modelleriyle tanıtmıştı. Bu sene de yine CES özel basın gösteriminde yeni modellerini paylaşan Samsung, dizüstü bilgisayar ailesine yeni modeli Galaxy Book Flex Alpha'yı kattığını açıkladı. Peki, yeni Galaxy Book Flex Alpha özellikleri neler?
Yeni Galaxy Book Flex Alpha, 13.3 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüğünde QLED dokunmatik ekranla geliyor. 10'uncu nesil Intel işlemciden güç sağlayan Galaxy Book Flex Alpha, 1 TB kapasitesinde NVMe SSD ile geniş bir depolama alanı sunuyor. Ayrıca elbette 256 GB ve 512 GB'lık seçenekler de mevcut.
Galaxy Book Flex Alpha,selef modelden farklı olarak RAM kapasitesini düşürüyor. Yeni Galaxy Book Flex Alpha'da tepe model 12 GB RAM'li olarak geliyor. Ancak selef Flex, 16 GB RAM'le tercih edilebiliyordu.
Galaxy Book Flex Alpha, her ne kadar dokunmatik ekranlı bir model olsa da, ayrıca stylus desteği de veriyor. Ancak kutu içeriğinde S Pen bulunmayacağını belirtelim. Samsung bunu ayrı olarak satışa sunacak.
Yeni Galaxy Book Flex Alpha fiyatı ve satışa ne zaman çıkacağı henüz açıklanmış değil. Önümüzdeki günlerde netlik kazanacak ve Galaxy Book Flex Alpha Türkiye'ye gelecek mi belli olacaktır.
Samsung Galaxy Book Flex Alpha'nın tüm teknik özellikleri ise şöyle:
|Boyutlar
|304.9 x 202.0 x 13.9 mm
|Ağırlık
|1.19 kg
|Ekran
|13.3" QLED FHD Display (1920 x 1080)
|CPU
|10th generation Intel® Core™ Processor
|Grafik
|Intel® UHD Graphics
|RAM
|8GB/12GB DDR4
|Depolama
|256GB
|512GB
|Up to 1TB SSD (NVMe)
|WLAN
|Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11ax 2x2
|Kamera / Mik.
|720p HD / Dual Array Digital Mic
|Ses
|Stereo Speakers ( 1.5 W x 2 )
|Pen
|Active Pen (sold separately)
|Güvenlik
|Fingerprint
|Klavye
|Backlit
|Malzeme
|Aluminum
|Batarya
|54Wh
|Bağlantılar
|USB-C " USB 3.0 (2) " HDMI " MicroSD " 3.5pi HP/Mic
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