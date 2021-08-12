Samsung Galaxy Buds+ 2 Ön İncelemesi

Samsung'un bugün düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan yeni kulak içi kulaklığı Samsung Galaxy Buds+ 2, estetik tasarımıyla dikkat çekerken, özellikleriyle de yenilikçi bir model oluyor. Peki, Samsung Galaxy Buds+ 2 neler sunuyor? İşte Samsung Galaxy Buds+ 2 hakkındaki ilk izlenimlerimiz.
Evet, Samsung'un yeni Galaxy Buds+ 2 modeli tasarım olarak gerçekten de çok güzel görünüyor. Küçük şarj kutusu ve aynı oranda küçültülmüş kulak tomurcuklarıyla birlikte fazlasıyla şık bir görünüme sahip olduğunu söyleyebileceğimiz kulaklığın malzeme kalitesi de fazlasıyla tatmin edici düzeyde.
Samsung, Galaxy Buds+ 2'de kulaklık tasarımını Galaxy Buds+'a göre daha da küçültmüş, gayet kompakt ve hafif bir tasarıma taşımış. Galaxy Buds serisindeki en hafif ve en küçük kulaklıklar olan Galaxy Buds+ 2, bunu estetiki görünüşü kadar konforuna da yansıtıyor. Kulakta çok rahat duran Galaxy Buds+ 2, kulak içi kanal sistemini sürdürüyor ve kutu içeriğinde 3 farklı silikon başlıkla beraber geliyor.
Tanıtım sonrasında deneyimlerken Samsung tarafından bize uygun fiyatlı olarak geleceği söylenen Galaxy Buds+ 2, özellik bakımındansa oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Cihazın üzerinde yer alan dinamik 2 yönlü hoparlörler, tweeter ve woofer ile zengin ve dengeli bir ses için hem bas hem tiz ihtiyacını karşılarken, öte yandan telefon görüşmeleri için de net bir ses iletimi sağlanıyor. En azından bizim tanıtım alanında yaptığımız mini testte tatmin edici bir performans sağladığını şimdilik söyleyebiliriz. Daha sonra uzun kullanım deneyimlerimizi de başka bir bölümde anlatırız.
Bu arada kulaklıkta ANC, yani Aktif Gürültü Engelleme özelliği de yer alıyor. Ayrıca bunu DNN ile destekleyen Samsung, böylece bu alandaki deneyimi zenginleştirmiş. Galaxy Buds+ 2'yi telefonumuzdaki Galaxy Wearable uygulaması ile bağladığımızda, uygulama üzerinde Aktif Gürültü Önleme ve Ortam Sesi arasında geçiş yapılabildiğini gördük ve ANC'yi açtığımızda gerçekten de ses önleme özelliğinin fazlasıyla etkin şekilde çalıştığını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ancak tabii ki Galaxy Buds+ 2'nin açık alandaki ses performansını çok merak ettiğimizi de belirtelim. Bunun için Galaxy Buds+ 2 incelemesini beklememiz gerekiyor.
Galaxy Buds+ 2'nin çevre yüzeyleri dokunmatik yapıda. Uygulama üzerinden bu dokunmatik kontrolleri rahatlıkla ayarlayabiliyor ve kulaklığa tek, çift ve 3 kez dokunuşta ya da basılı tuttuğunuzda ne gibi fonksiyonları çalıştırması gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz.
Sonuç
Evet, Samsung Galaxy Buds+ 2 hakkındaki ilk intibamız gayet olumlu yönde. Tasarım olarak hem güzel görünen hem de konforlu bulduğumuz Galaxy Buds+ 2, performansıyla da ilk izlenim noktasında bizi memnun etmeyi başardı. Samsung Türkiye'nin söylemine göre uygun fiyat etiketine sahip olarak gelecek olan Galaxy Buds+ 2 Türkiye fiyatı şimdilik netleşmiş değil. Onu da öğrendiğimizde sizlere ileteceğiz ve tabii ki tüm artıları ve eksilerinden de detaylı Galaxy Buds+ 2 incelememizde sizlere bahsedeceğiz.
GÜNCELLEME: Galaxy Buds2 için tavsiye edilen tüketici satış fiyatı KDV dâhil 999 TL olarak belirlendi.
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