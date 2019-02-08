Samsung Galaxy Buds Göründü. İşte Fiyatı!
Samsung Galaxy S10'un kablosuz Galaxy Buds kulaklığı göründü. İşte Samsung'un yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds!
- Ercan Uğurlu
Samsung, kısa bir süre içinde yeni amiral gemisi Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ı tanıtacak. Yeni telefonların hem tasarımları hem özellikleri zaten hemen hemen tüm detaylarıyla sızmış durumda. Galaxy S10'lar hakkında tüm bilgileri de sizlere zaten uzunca bir süredir aktarıyoruz. Artık telefonun tanıtılmasını bekliyoruz. Mobil Dünya Kongresi'nde de göreceğimiz Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus hakkında tüm bilgileri de sizlere fuar başladığında aktaracağız. Ancak bilindiği gibi Galaxy S10 yalnız gelmeyecek, yanında bir kulaklık da getirecek. Adı ise Galaxy Buds.
Evet, 20 Şubat tarihinde Amerika'da San Francisco'da tanıtılacak olan Galaxy S10, yanında yeni kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds'ı da getirecek. Gelen bilgilere göre, kablosuz ters şarj özelliğine sahip olacak olan Galaxy S10, bu yolla Galaxy Buds'ı şarj edebilecek. Bilindiği gibi kablosuz ters şarj özelliğini ilk kez Huawei Mate 20 Pro'da görmüştük. Görünüşe göre Samsung, Huawei'nin bu özelliğinden bir hayli etkilenmiş.
Ortaya çıkan görsele göre beyaz renkli bir kasa içinde beyaz rengiyle gelecek olan Galaxy Buds, fiyatıyla ise şimdilik 149 Euro olarak biliniyor. Galaxy Buds'ı muhtemelen ülkemizde de göreceğiz. Ne kadar fiyatla gelecek ve Galaxy S10 ile bir bundle seçeneği olacak mı, bunu bekleyip göreceğiz.
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