Samsung Galaxy Fit E Bilekliği Gelebilir

Samsung, yeni akıllı bilekliği Galaxy Fit E bir süre sonra karşımıza çıkabilir.

  • Ercan Uğurlu
Samsung hem akıllı saatleri hem de akıllı bileklik

Samsung hem akıllı saatleri hem de akıllı bileklikleriyle sevilen bir marka. Akıllı saat tarafında sonra olarak Galaxy Watch modeliyle gördüğümüz, akıllı bileklik tarafındaysa Gear Fit2 Pro modeli ile karşımıza çıkan Samsung, şimdi yeni bir model üzerinde daha çalışıyor gibi görünüyor. Yeni bilekliğin adı ise muhtemelen Galaxy Fit E olacak.

Bluetooth sertifika dosyasında görünen Galaxy Fit E, SM-R375 model numarasına sahip ve "akıllı giyilebilir cihaz" olarak kategorilendirilmiş durumda. Bluetooth 5 desteği gösterecke olan yeni cihaz, Gear Fit 2'nin halefi olacak gibi görünüyor. Elbette Samsung, yine de isim değişikliğini sonradan yapabilir ve bu model karşımıza Gear Fit 3 olarak çıkabilir. Ancak akıllı saatinde "Gear"ı ortadan kaldıran Samsung, muhtemelen akıllı bileklik tarafında da yeni bir başlangıç yapacak ve buraya da "Galaxy"i entegre edecek. Bekleyip göreceğiz.

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