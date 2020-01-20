Samsung Galaxy Fold 2 Pahalı Olacak Ancak "Çok" Değil

Samsung'un gelecek katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2'nin pahalı olacağı kesin. Ama tahmin edildiği kadar olmayacak. İşte Galaxy Fold 2'nin fiyatı!

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Fold 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung'un tartışmalı katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold, sonunda tüm badireleri atlattı ve geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya çıktı. Farklı ülkelerde farklı para birimleriyle ancak her birinde yüksek fiyattan tüketicilerle buluşan Galaxy Fold, 1980 Dolar fiyat etiketiyle elbette ucuz bir telefon değil. Bunda kuşkusuz Galaxy Fold'un ilk katlanabilir akıllı telefon olmasının da etkisi var. Peki, Galaxy Fold 2 fiyatı ne kadar olacak?

Samsung'un hız kesmeden yeni katlanabilir telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Galaxy Fold 2 olarak karşımıza çıkacak yeni modelin fiyatı ise şimdiden konuşulmaya başlandı. Buna istinaden Güney Kore kaynaklı iNews24 isimli bir internet sitesinden verilen bilgiye göre ise Galaxy Fold 2 "o kadar" pahalı olmayacak.

Güney Kore para birimiyle 1 milyon won ila 1.5 milyon won arasında bir fiyattan satışa sunulacağı söylenen Galaxy Fold 2, Galaxy Fold'un ya yarı fiyatından daha ucuz olacak ya da hemen hemen yarı fiyata satışa çıkacak.

Bildiğimiz dilden konuşacak olursak, Galaxy Fold 2'nin fiyatı 860 ABD Doları ile 1290 ABD Doları arasında olması bekleniyor. Galaxy Fold 2 Türkiye fiyatı ne olur, işte bunun tahmini biraz güç. Bunu ancak telefonun piyasaya çıkacağı tarih yaklaştığında söylemek mümkün olabilir.

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