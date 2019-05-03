Samsung Galaxy Fold'un Sorunu Ne?

Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'da yaşanan sorunun nedeni ortaya çıktı. Peki, Galaxy Fold ne zaman satışa çıkacak?

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Fold'un Sorunu Ne?

Samsung, bu hafta başında Galaxy Fold'un satışlarının biraz gecikeceğini bildirmişti. Şimdilik Galaxy Fold'un test modellerini dahi geri çeken Samsung, sorunu düzelttikten sonra Galaxy Fold için yeni bir satış tarihi verecek. Bunun çok uzun sürmeyeceğini sanıyoruz, zira Samsung'a göre Galaxy Fold için çözüm basit.

Oynat Galaxy Fold'u kullandık! Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'u kullandık. İşte ilk izlenimlerimiz ve Galaxy Fold'un ön incelemesi...

Galaxy Fold'un hasar görmesindeki en önemli sorun, hassas 7.3 inçlik ekranın üzerine yerleştirilen koruyucu film ile oynanması. Galaxy Fold'u kullananların bu filmi yerinden çıkartmak istemeleri ve hasar vermeleri durumunda ekran kullanışsız hale gelebiliyor. Samsung'un bu koruyucu tabaka için önemli uyarıyı telefonun açılışına bildirimle yerleştirmesi bekleniyor.

Elbette bizce bu yeterli olmayacaktır. Katlanabilir akıllı telefonların şimdilik nazik kullanılması gereken ürünler olduğu muhakkak. Ancak son tüketiciye çıkan bir ürünün, yalnızca katlanabilirlik testlerinden değil, bu gibi kullanım testlerinden de geçmiş olması gerekiyor. Bakalım Samsung bu konuda ne yapacak?

Samsung'dan Galaxy Fold'un satışına ilişkin şimdilik herhangi bir tarih yok. Fakat ABD'nin AT&T operatörü, Samsung'un Galaxy Fold'u 13 Haziran'da satışa çıkartacağını duyurdu. Bakalım o tarihte Galaxy Fold satışa çıkacak mı, çıktığındaysa sorunlar tekrarlanacak veya yeni sorunlarla karşılaşacak mı?

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