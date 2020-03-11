Samsung Galaxy M11 Tasarımı ve Özellikleriyle Sızdı

Samsung'un bir sonraki Galaxy M modeli Galaxy M11 hakkında daha önce duyurulmamış özellikler ortaya çıktı. Telefonun tasarımından özelliklerine kadar uzayan özelliklerden birkaçı şu şekilde:
Öncelikle şu listeye baktığınızda Samsung'un Galaxy M11 adındaki yeni telefonunun 2 farklı konfigürasyon eşliğinde Google listelerinde yer aldığını görüyorsunuz. Galaxy M11, listede SM-M115F ve SM-M115M şeklinde farklı model numaraları ile listeleniyor. Bu, Galaxy M11'in piyasaya sürülmesinin oldukça yakın olduğu anlamına geliyor.
Galaxy M11 ile ilgili diğer sızan bilgilere göre ise, Samsung'un yeni telefonu 6 inç boyutunda bir ekranın sahibi olacak ve 1560x720 piksel çözünürlüğünde görüntü üretecek. Yani yaklaşık olarak 280 ppi'lık bir piksel yoğunluğuna sahip olacak olan Galaxy M11 için bu anlamda giriş seviyesi modellerden biri olacağını söyleyebiliriz. Fakat buna karşın Samsung, bu modelinde de işletim sistemi konusunda cömert davranacak.
Galaxy M11, kutusundan Android 10 ile çıkacak ve arayüzde, son dönem amiral gemisi Galaxy S20 Plus'ta da olduğu gibi One UI 2.0'ı göreceğiz. Ancak Galaxy M11'de tam teşekküllü One UI 2.0 yerine, hafif bir versiyonunun yer alacağı bilgisini de verelim.
Yine aynı sızıntı da Galaxy M11'in tasarımına ilişkin detaylar da yer alıyor. Bunlar arasında telefonun yuvarlak kenarlara sahip olacağı, ekran kenar çerçevelerinin de oldukça ince tutulduğu görülüyor. Öte yandan yine resme bakarak, ön kameranın telefonun köşesine yerleştirildiğini, güç ile ses tuşlarının da telefonun sağ kenarında bulunduğunu görüyoruz.
Galaxy M11'in satışa ne zaman çıkacağı ise henüz belli değil. Ancak muhtemelen Samsung, çok yakında Galaxy M11 modelini tanıtacak. Zira telefon yaklaşık 2 ay kadar önce Wi-Fi Alliance tarafından onaylanmıştı.
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