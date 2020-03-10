Apple: iPhone'larınız İçin Islak Mendil Kullanabilirsiniz

Apple, iPhone'unuzu temizlemek için "ıslak mendil" kullanmanın yolunu açtı!

Apple: Islak Mendil Kullanabilirsiniz

Apple, web sitesinde yaptığı bir güncellemeyle iPhone, iPad ve Mac cihazlarını dezenfekte edici mendillerle silmenin bir mahsuru olmadığını söyledi. Firmanın böyle bir açıklama yapmasının nedeni, dünya çapında yayılmaya devam eden Corona virüsü.

Firma, web sayfasında şunları söyledi: "Yüzde 70 izopropil alkollü mendil veya Clorox Dezenfeksiyon Mendili kullanarak, Apple ürününüzün ekran, klavye veya diğer dış yüzeyler gibi sert, gözeneksiz yüzeylerini hafifçe silebilirsiniz."

Bununla birlikte firma, çamaşır suyu kullanmamanız, deliklere nem kaçırmamanız ve cihazları herhangi bir temizlik sıvısına batırmamanız konusunda uyardı.

Firma, daha önceki bir açıklamasında temizlik için sudan başka bir sıvı kullanmamanız konusunda uyarmıştı. Bunun nedeni, bazı karışımların dokunmatik ekranlardaki oleofobik kaplamayı aşındırabilmesi. Ancak şu sıralar sağlık öncelik kazandığından, firma önerilerinde değişiklik yaptı.

Küçük çiziklere yol açabildiğinden, kağıt havlu kullanmanız da yerinde olmayabilir.

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