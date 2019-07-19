Samsung Galaxy Note 10'da Bu Özellik Yok!
Galaxy Note 10'un bu klasik Galaxy telefon özelliği ile geleceğini bekliyorsanız, bundan vazgeçmenizde fayda var!
Galaxy Note 10'un bir LED uyarı ışığıyla gelmesini umuyorsanız bundan vazgeçin. Samsung, Infinity-O ekranında LED'e ayıracak yer bulamadığından bu özelliği kullanmayacak.
Ön yüzdeki diğer sensörler yerini koruyacak olsalar da, uyarı ışığının Galaxy Note 10'da bulunmayacağı söyleniyor. Ekran çerçevesinin ince olması, LED uyarı ışığını ön yüze eklemeyi zorlaştırıyor. Always-on-display işlevi uyarıları ekran "kapalıyken" de gösterebildiğinden, Samsung bu işlevi muhtemelen çok fazla kovalamıyor.
Bazı üçüncü parti uygulamalar, bildirim geldiğinde Galaxy S10'un ön kamerasının etrafını yakabiliyor. Ancak Samsung'un bu tür bir yol izleyeceğine dair hiçbir işaret yok. Samsung'un yakın zamanda ortaya çıkan LED patent başvurusu ise kamera LED'iyle ilgili olabilir.
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