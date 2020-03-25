Samsung Galaxy Note 20, Galaxy S20 ile Aynı Güce mi Sahip Olacak?

Eğer Samsung Galaxy Note 20'nin gücünü şimdiden görmek istiyorsanız, sadece Galaxy S20'ye bakmanız yeterli olabilir. Çünkü görünene göre henüz sunulmamış olan telefon, kısa süre önce piyasaya sürülen kardeşi ile aynı çipsetine sahip olacak.
Bu bilgi, XDA Developers tarafından incelenmekte olan Galaxy S20 kaynak kodundan geliyor. Tabii ki bu kod içerisinde (tahmin edilebileceği gibi) Galaxy S20'den bol miktarda bahsediliyor ancak yolda olan bazı Samsung telefonları hakkında da bilgiler göze çarpıyor.
Bu bilgiler arasında belki de en önemli olanlardan biri, Samsung Galaxy Note 20 telefonların Galaxy S20'de de bulunan Snapdragon 865 çipsetlerini kullanacak gibi gözükmesi. Bu durum da işlem güçlerinin yaklaşık olarak aynı olacağı anlamına geliyor. Tabii ki Note telefonda gerçekleştirilecek optimizasyon ve yazılım gelişimleri, biraz daha iyi bir noktada olmasını sağlayabilir.
Samsung Galaxy S10'da Snapdragon 855 işlemci bulunurken Galaxy Note 10'un Snapdragon 855 Plus ile ufak bir güncelleme aldığı düşünülürse, bunun ilginç olduğu söylenebilir. Aynı çipsetinin kullanımı, bir 865 Plus sürümünün bulunmayacağı anlamına da gelebilir. 855 Plus'ın çok fazla bir değişiklik yaratmadığı düşünülürse, bunun büyük bir kayıp olmayacağı görülebilir.
Bazı bölgelerde Samsung telefonları Exynos çipsetlerini kullanıyor ancak bu kod içerisinde o telefonlarla ilgili bir bilgi bulunmuyor.
Project Zodiac?
Daha büyük bir gizem ise, kod içerisinde görülebilen ve yolda olan bir cihaz olduğu tahmin edilen "Project Zodiac". Bu telefonun ne olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor ancak katlanabilir telefonların genellikle gizemli isimlere sahip olmalarından dolayı, bunun da bir katlanabilir olması muhtemel gözüküyor.
Tabi ki XDA Developers'ın çıkarımlarının tamamen kod içerisindeki isimlere bağlı tahminler olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak bu çıkarımların arkasındaki akıl yürütme mantıklı gözüküyor ve bu internet sitesinin geçmişte de doğru bilgiler vermesinden dolayı doğruluk ihtimallerinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir.
Samsung Galaxy Note 20'nin muhtemelen Ağustos ayında sunulacak olmasından dolayı bu cihaz ile ilgili tahminlerin doğrulanması için çok beklememiz gerekmeyecek. Ancak Project Zodiac'ın ne olduğunu öğrenmemiz için uzunca bir süre beklememiz gerekebilir.
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