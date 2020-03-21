Umbrella Academy'nin İkinci Sezonu, Corona Virüsü'ne Takılmadı

Netflix'in beğenilen dizisi Umbrella Academy'nin ikinci sezonunun da, Corona Virüsü salgınına kurban gideceği konuşuluyordu. Ama görünüşe göre bu kez kazanan, virüs değil Netflix oldu.