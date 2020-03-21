Umbrella Academy'nin İkinci Sezonu, Corona Virüsü'ne Takılmadı

Yaşanan küresel sağlık krizi nedeniyle birçok dizinin prodüksiyonu yarıda kesilmiş durumda. Ancak Corona virüsünün Umbrella Academy'nin ikinci sezonunun post prodüksiyon sürecini etkilemediği ortaya çıktı.
Steve Blackman'ın Instagram'da yaptığı paylaşıma göre şu an dizinin ses miks işlemleri tam hızla yapılıyor. Dizinin ses mikslerinin yapılması, post prodüksiyonda aşama kaydedildiği anlamına geliyor. Umbrella Academy'nin Netflix'teki tanıtımları geçen ay başlamıştı. Henüz bir çıkış tarihi verilmese de, dizinin hayranları muhtemelen çok beklemeyecekler.
Düzinelerce dizinin bölümleri tam olarak çekilemediğinden, 2020'nin ikinci yarısında yeni dizilerin seyrekleşmesi beklenebilir. Elbette şu sıralar dizilerden önemli olan şeyler var, ancak salgının Hollywood'u ciddi biçimde etkilediği açık.
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