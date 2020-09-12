Samsung, Galaxy Note 20 Ultra ile ne Kadar Kar Ediyor? İşte Şaşırtan Oran

Bu seneki Galaxy S20 serisi, Samsung'un şimdiye kadar en çok satan amiral gemileri olmayacak ancak bu, firmanın bolca kar etmediği anlamına gelmiyor. Benzer şekilde Galaxy Note 20 serisi de Samsung'un kasasına önemli katkıda bulunuyor. Şimdi ise Counterpoint Research uzmanları, tek bir Galaxy Note 20 Ultra'nın 128GB sürümünün firmaya 548 dolara mal olduğunu tahmin etti.
Counterpoint Research'ün raporunda Galaxy Note 20 Ultra'nın Exynos 990 sürümünün fiyatından bahsedilmese de, donanımın yaklaşık yüzde 70'inin Samsung tarafından üretilmesi, Snapdragon işlemcili modele göre daha çok kar edilmesini sağlıyor. Aşağıdaki tablolar, Galaxy Note 20 Ultra'nın üretim maliyetlerini ayrıntılı olarak gösteriyor.
Buna göre Samsung, Galaxy Note 20 Ultra ile yüzde 57 gibi bir kar sağlasa da bu muhtemelen uzun sürmeyecek. Bu noktada firmanın amiral gemileri için çok büyük reklam bütçeleri ayırdığını da hatırlatmak gerekiyor. iPhone 12'nin tanıtılmasıyla Samsung'un önemli indirimler yapması bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın