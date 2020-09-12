Samsung, Galaxy Note 20 Ultra ile ne Kadar Kar Ediyor? İşte Şaşırtan Oran

Samsung'un oldukça yüksek bir fiyatla satışa sunduğu her bir Galaxy Note 20 Ultra satışıyla elde ettiği kar şaşırtıyor; ancak bu durum muhtemelen çok da uzun sürmeyecek.