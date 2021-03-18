Samsung Galaxy Note 21 İptal Edildi; Galaxy Note Serisi Tamamen Bitti mi?

Samsung, bu yıl yeni bir Galaxy Note telefon sunulmayacağını ce Galaxy Note 21'in iptal edildiğini açıkladı. Peki bu gelişme, Galaxy Note serisinin sonsuza dek hayatımızdan çıktığı anlamına mı geliyor?

Samsung Galaxy Note 21 İptal Edildi!

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