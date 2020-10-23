Samsung Galaxy Note 20 Hakkında Her Şey! İşte Galaxy Note 20 İncelemesi!

Bu makalemizde Samsung Galaxy Note 20'yi detaylıca inceleyecek, teknik analizini yapacak ve tabii ki Galaxy Note 20 Ultra ile olan farklarından da bahsedeceğiz, ancak önce fiyatla başlayalım. Bu telefonun fiyatı 8799 TL. O nedenle üst segment telefonlar arasında alternafi hayli bol bir model oluyor. Galaxy Note 20 Ultra'nın fiyatı ne diye sorarsanız, onun da fiyatı 11899 TL. Yani arada yaklaşık 3 bin TL gibi bir fark var. Ancak baştan söyleyebiliriz ki, bunu almayı düşünen onu da alır, o nedenle gidip Note 20 Ultra almak daha mantıklı olabilir kanısındayız. Zira arada önemli farklar var, bunların başında da tasarım geliyor. O nedenle şimdi tasarımla Galaxy Note 20'yi incelemeye başlayalım.
Samsung Galaxy Note 20 Tasarımı Nasıl?
Note 20, Samsung'un deyimiyle "Glasstic" bir tasarıma sahip. Yani arka yüzey cam görünümlü plastik malzemeden oluşuyor. Bu yüzey güzel görünüyor görünmesine, buna hiçbir sözümüz yok; fakat konu statü meselesi. Yani amiral gemisi konumunda olan bir telefonun da kalkıp orta segment modeller gibi plastik malzemeyle gelmesi açıkçası olmamış. Yoksa Galaxy A serisinde bu telefonun yarı parasına fiyatla alabileceğiniz güzel telefonlar var.
Note 20, bunun dışında arka yüzey tasarımıyla Note 20 Ultra ile elbette büyük benzerlik sahibi. Ancak Galaxy Note 20 Ultra'nın kamerası daha büyük; adeta dev gibi görünürken, Note 20'nin kamerası daha mantıklı boyutlarda. Ayrıca kamera çıkıntısı da çok çok daha az, yani olması gerektiği gibi.
Bunların yanında Note 20, abisine göre daha ince ve daha hafif bir telefon oluyor. Telefonun ağırlığı 192 gram olurken, kalınlığı da 8.3 mm.
Telefonun çevresinde alt kenarda S Pen'e yer verildiğini görüyoruz. Onun yanında hoparlör mazgalı ve USB-C yuvası bulunurken, telefonun güç ve ses tuşları sağ kenarda, SIM kart yuvası da üst tarafa yerleştirilmiş. Bu çekmecede 2 adet SIM kart yuvası bulurnurken, microSD kart takabileceğiniz boşluk ise burada yer almıyor. Yani bu telefonla 2 hattınızı aynı anda çalıştırabileceksiniz, fakat hafızayı arttıramayacaksınız.
Telefonun tasarımına ilişkin olarak yine IP68 su korumasının bu telefonda da yer aldığını ve son olarak elimde Mistik Yeşili rengiyle yer alan Note 20'yi ayrıca Mistik Bronz ve Mistik Siyah renk seçeneğiyle de bulabileceğinizi söyleyelim.
Samsung Galaxy Note20 Ekran Özellikleri Neler?
Evet, gelelim ekrana. Note 20'de ilk dikkat edeceğiniz şey, ekranın düz olduğu olacak. Note 20 Ultra'da kenarlara doğru ekranın kavis aldığını görmüştük, fakat Note 20'de düz bir panel kullanmış Samsung. Ekrandaki tek fark bu da değil. Panel de farklı. Super AMOLED Plus ekran yer alıyor Note 20'de. Peki, bunun anlamı ne? Anlamı şu: Bu telefonda ekran 60Hz ile sınırlı durumda.
Evet, Samsung'un amiral gemisi konumunda olsa da Note 20, gerek Note 20 Ultra, gerekse S20 serisi telefonlarından özellik bakımından daha sınırlı bir ekrana sahip. Bu arada ekranın ürettiği konusunda en ufak bir sıkıntısı yok, Super AMOLED Plus panel gayet canlı bir görüntü sağlıyor; renklerin doygunluğu olsun, parlaklık seviyesi olsun, kendinden gayet memnun bırakıyor. Ancak Samsung'un ekran tazeleme hızını Note 20 Ultra'da 120Hz olarak sunmasına karşın, 8 bin TL'lik aynı seri diğer amirali Note 20'de 60Hz sunması hiç hoş olmamış doğrusu. Öte yandan premium orta segment telefonlardan yeni Xiaomi Poco X3 NFC'de bile 120Hz ekran özelliği var ve bu telefonun fiyatı 2999 TL. Ayrıca 2500 TL fiyatla bulabileceğiniz realme 6'da da 90Hz ekran tazeleme hızı yer alıyor. Artık varın siz düşünün...
Ekrandaki diğer değişiklik de çözünürlükte. Bu telefonunda Galaxy A serisi modellerindeki gibi 1080x2400 piksel çözünürlük kullanan Samsung, neyseki HDR10+ desteğine yer açmayı ihmal etmemiş. Bu arada telefonun ekran boyutunun da 6.7 inç olduğunu söyleyelim.
Samsung Galaxy Note 20 İşletim Sistemi
Note 20'de de tabii ki işletim sistemi olarak Android 10 yer alıyor. Arayüz olarak da One UI 2.5 sürümünü görüyoruz. Bu arada telefonu aldığınızda bir yazılım güncellemesi alacaksınız. Bu güncelleme ile beraber pil kullanım süresi iyileştiriliyor, karanlık mod uygulamasına ve kamera uygulamasına güncelleme geliyor, ayrıca telefonun çalışma temposunun genel kararlılığı da iyileştiriliyor.
Arayüz olarak zaten Samsung'un bu konuda çok başarılı olduğunu söylemeye bile gerek yok. Gayet sezgisel ve optimize edilmiş bir arayüz olan One UI, çok sayıda seçenek getiriyor.
Telefonda Samsung'un bir dönem çıkarttığı Edge serisinden aşina olduğumuz Edge menüsü de yer alıyor, oyunları bir araya toplayan Game Launcher menüsü de. Tabii ki ekranlar arasında uygulamaları taşımak istediğinizde, teker teker taşımak yerine hepsini seçerek bir kerede taşıyabileceğinizi de söyleyelim. Hala bu kullanışlı özelliği sunmayan telefonlar mevcut.
Samsung Galaxy Note 20 S Pen Özellikleri Neler?
Bu arada tabii ki Note 20'nin kullanımında en çok tercih edilecek uygulamaların başında S Pen menüsü geliyor; zira bu telefonun en büyük esprisi S Pen'e sahip olması. Aksi halde gerek performans gerek kamera konularında, eskisi kadar özel bir telefon değil Note serisi.
Peki, S Pen'de neler var? S Pen konusunda Note 20 Ultra'da da karşılaştığımız tüm yenilikler Note 20'de de geliyor. Note 9'da kazanılan uzaktan kontrol yeteneği Note 20'de de geliştirilerek sürüyor. S Pen'in temassız hareket fonksiyonlara yönelik gelişmeler arasında kalem tuşunu basılı tutarak geri, ana ekran, son kullanılanlar, akıllı seçim ve ekran notu gibi fonksiyonları jestler ile tetikleyebiliyorsunuz. Elbette bu hareketleri farklı uygulamalarla da değiştirebilirsiniz.
Elbette Note 20'de yine kamerayı da S Pen ile kontrol etmeniz ve bu sayede uzaktan fotoğraflar çekmeniz mümkün. Hava hareketleriyle kameraları değiştirebilir, modlar arasında geçiş yapabilir, görüntüye yakınlaşabilir ve uzaklaşabilirsiniz.
Öte yandan bilindiği gibi Note serisi zaten yıllardır telefonu çizim işleri için olduğu kadar kalemle not almayı tercih edenler tarafından da tercih ediliyor. Note 20'de her 2 yönden de gelişimler var. Samsung Notes uygulaması ile aldığınız notları telefon ve bilgisayar arasında çok rahat senkronize edebiliyorsunuz.
Bu arada S Pen'in hassasiyeti de arttırılmış. Gecikme süresi 9ms'ye kadar indirgenmiş durumda. Bu da S Pen'i ekran üzerinde kullanırken, sanki gerçek bir kalem ile ekrana yazıyormuşsunuz hissiyatı sağlıyor.
Samsung Galaxy Note 20 Özellikleri Neler?
Evet, gelelim Note 20'nin teknik özelliklerine ve performans notlarımıza. Samsung'un Note 20 serisinde yola Exynos ile devam etmesi ve Snapdragon 865+ gibi kaslı bir işlemciyi yalnızca ABD modellerinde kullanması hoş olmamıştı ve bundan Note 20 Ultra incelememizde de bahsetmiştik. İki işlemci arasındaki fark artık ayyuka çıkmışken, elimizdeki telefonda da tabii ki Exynos 990 yer alıyor.
Bu işlemci 8 çekirdekli yapıda ve bu çekirdeklerden 2'si Prime olarak 2.73 GHz frekansında, ikisi 2.50 GHz frekansında ve diğer 4'ü verimlilik odaklı şekilde 2.0 GHz frekanslı olarak yer alıyor.
Telefon 8 GB RAM mevcut. Depolama alanı da 256 GB. Samsung, burada da yine bir ayrıma gitmiş ve Note 20 Ultra'daki microSD kart desteğini bu telefonda çıkartmış. Yani Note 20'yi satın alırsanız, hafızayı fiziksel olarak arttıramayacaksınız.
Bu arada telefonda parmak izi sensörünün ekranın altında yer aldığını ve yüz tanıma özelliğinin olduğunu da unutmadan söyleyelim.
Samsung Galaxy Note 20 Performansı Nasıl?
Şimdi gelelim Note 20'nin nasıl performans gösterdiğine. Bu konuda elbette çok şey söylemeye gerek yok, zira her ne kadar Snapdragon 865+ işlemci farklı açılardan Exynos 990'dan güçlü dursa da, Exynos 990 da yabana atılacak bir işlemci değil tabii. Note 20, bir amirale yakışır ölçüde üst seviye performans gösteriyor ve gayet hızlı çalışıyor.
Fakat genel performans tablosunda tek çekirdek sonuçlarında önde dursa da, Exynos 990'daki tüm çekirdeklerin aynı anda çalışmasını gerektiren uygulamalarda ve genel sistem performansı konusunda Snapdragon 865+ işlemciyi kullanan telefonlardan bir basamak geride duruyo Note 20. En azından yaptığımız testlerde kağıt üstüne yansıyan değerler bu şekilde oldu.
Bu testlerden önce AnTuTu Benchmark'a bakarsak, Note 20'nin totalde 532 bin 71 puan topladığını görüyoruz. Bu puanla daha önce incelediğimiz Xiaomi Poco F2 Pro ve OPPO Find X2'den geride duran telefon, tek çekirdek testinde ise bu durumu değiştiriyor.
GeekBench tek çekirdek testinde zirve şu an 3 Samsung modelin. Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra ve Note 20 modelleri işi önde götürüyor. Fakat dediğimiz gibi işlemcinin tüm çekirdeklerini çalıştırması gerektiğinde işler terse dönüyor ve Note 20 bir anda Poco F2 Pro ile OPPO Find'ın yanı sıra Huawei P40 ve Mate 30 Pro modellerinin de gerisine düştüğünü görüyoruz.
Elbette bunlar temelde gerçek performansı gösteren temel değerler olsa da günlük kullanımda aradaki farkı fark etmeniz oldukça zor olacaktır. Ancak yine de bilmenizde yarar var.
Oyun konusunda ise tabii ki her oyunu çok rahat oynayabileceğiniz bir telefon olacaktır Galaxy Note 20.
Samsung Galaxy Note 20 testlerini, karşılaştırma tablolarını ve oyun performanslarını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Samsung Galaxy Note 20 Pil Performansı Nasıl?
Telefonun pil performansına geldiğimizde, bunun telefonun en tartışmalı konularından biri olduğunu söyleyelim. Zira işlemci seçimi en çok burada farkını gösteriyor. Zira Snapdragon'lı Note 20 modelleri Exynos işlemcili olandan daha uzun pil ömrü sağladığı biliniyor. Öte yandan daha sonra sizlerle Note 20 Ultra uzun dönem kullanım notlarımızı da ayrı bir videoda anlatacağız. Öyle ki, her ne kadar ilk incelememizde Note 20 Ultra iyi bir pil başarısı göstermiş olsa da, uzun kullanımda pek de mutlu olduğumuz bir telefon olmadı doğrusu.
Benzer konu muhtemelen uzun kullanımda Galaxy Note 20 için de geçerli olacak. Zira Note 20, Note 20 Ultra'dan 200 mAh daha küçük bir batarya kullanıyor. Galaxy Note 20'nin batarya kapasitesi 4300 mAh seviyesine.
Genel kullanım pil performansıyla günü çıkartan Note 20, yine de yoğun kullanım sonucunda akşam saat 20:00 – 21:00 sularında yüzde 20 şarjla, size şarj etmeniz için göz kırpabiliyor. Bu da akşam eve geç dönecekseniz yanınıza bir mobil şarj cihazı almanız anlamına geliyor.
90 dakikalık Full HD video testimizde, şarjı yüzde 11 oranında gerileyen Note 20, kutu içeriğinde yer alan 25W'lık şarj cihazıyla yarım saat içinde yüzde 38 oranında şarj olabiliyor. Bu konuda en hızlı olduğu söylenemez, ancak şarj olma konusunda telefonun batarya ömrü açısından istikrarlı olduğunun altını çizebiliriz.
Bu arada Note 20'de 15W kablosuz şarj desteği ile kablosuz ters şarj özelliğinin yer aldığı bilgisini de verelim.
Samsung Galaxy Note 20 Kamera Özellikleri Neler?
Gelelim kameralara. Bu telefonda Ultra modeline göre daha küçük boyutta bir kamera alanına yer veren Samsung, bu sayede daha az bir kamera çıkıntısıyla işi kotarmış. Ancak kamera bloğu sadece tasarım açısından değişmemiş, ana kamera da 108 MP yerine, 12 MP'e indirgenmiş.
Evet, bu telefonda ana kameramımızın ölçüsü 12 MP. f/1.8 diyaframlı, 26 mm'ik geniş açılı ana kamerada faz algılamalı otofokus da var optik imaj sabitleme özelliği de. Kameralarıyla Note 20 Ultra'dan daha ziyade Galaxy S20 serisine benzeyen Note 20, 50x'e kadar zum yapamıyor. Bunun yerine 30x zum özelliği mevcut durumda. Fakat 30x şeklinde yakınlaşıp çektiğiniz fotoğraflardan pek memnun kalacağınızı sanmıyoruz, zira görüntü büyük ölçekte dağılıyor, fotoğraflar yağlı boya tablosu gibi görünüyor.
30x zum yapabiken bu kamera, 64 MP ve f/2.0 diyaframlı telefoto şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu kameradan, detay zenginliği yüksek fotoğraf çekmek istediğinizde, üstten 64 MP anahtarını açarak yararlanabiliyorsunuz. Yine faz algılamalı otofokus ile OIS bu kamerada da mevcut durumda.
Arkadaki 3'üncü kamera da 12 MP şeklinde ultra geniş açılı.
Peki, arka kameralar nasıl fotoğraflar çekiyor?
Note 20, kameralarıyla genel çerçevede kullanıcısını memnun edici sonuçlar ortaya koyuyor. Özellikle manzara çekimlerinde bunu görebiliyorsunuz. Ana kamera iyi fotoğraflar çekiyor, ancak manzara çekimlerinde bazen bulutlarda oluşan parlak vurgular kimi zaman kendini çok belli ediyor. Öte yandan Samsung'un kameralarında keskinliği hedeflediğini biliyoruz. Ayrıca aşırı doygun renk üretimi ve aşırı pozlama da bazen bazı alanları yapay kılıyor. Keskin renkler ve hoş doğal arka planla beraber bokeh efektini de istediğiniz ölçüde verdiğinizde, ortaya güzel yakın çekim fotoğraflar çıkabilirken, mesafeyi iyi ayarlayamazsanız bu koşulda da bulanık fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bunlara ilave olarak Note 20, ultra geniş kamerasıyla çoğu telefondan daha iyi çekimler yapma olanağı tanıyor.
Gece çekim koşullarında ise otomatik modda çekim yaptığınızda çok fazla ayrıntı alıyorsunuz, ancak sahnenin çoğu karanlık kalıyor. Bu koşullarda Gece Modu'nu kullanarak çekim yapmanızı öneririz. Zira bu sayede gölgede kalan pek çok ayrıntı da ortaya çıkacak ve çerçeve genelinin netliği artacak.
Note 20'nin ön kamerası ise yine Ultra modeliyle aynı. 10 MP şeklindeki ön kamera ile ayrıca 4K video kaydı da yaapbiliyorsunuz. Bu arada arka kamerada da tabii ki 24 kare ölçüsünde 8K video kaydı yapılabilirken, özellikle arka kamera ile hareket halindeyken yapacağınız video çekimlerinde OIS ve gyro-EIS desteği sayesinde neredeyse sallantısız sonuçlar alabiliyorsunuz.
Samsung Galaxy Note 20 ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek, Note 20 modeli önemli özellikleri Note 20 Ultra'dan almayan ve 8799 TL fiyatı ile üst segment akıllı telefonlar arasında kendine yer bulan bir model oluyor. Bu haliye rakiplerine kıyasla en büyük farkı S Pen ile ortaya koyduğu açık, diğer özellikleriyle ise bu kategoride alternatiflerden biri oluyor. Kendi içinde iyi bir telefon, ancak karşısında da güçlü rakipleri olması, sivrilmesini güçleştiriyor diyebiliriz.
CHIP Online Notu: %78
+ Canlı ekran
+ Çok yönlü 3 kamera
+ S-Pen her zamanki gibi harika
+ Güçlü performans
+ Ses performansı
+ Suya dayanıklı gövde
- Plastik sırtlı bir telefon için pahalı
- Diğer Samsung amiral gemilerinden daha düşük çözünürlüklü ekran
- Sadece 60Hz ekran paneli
- microSD kart desteği yok
Samsung Galaxy Note 20 Alternatifleri Neler?
Samsung Galaxy Note 20'ye alternatif olarak Galaxy S20 Plus, Galaxy Note 10 Plus, Huawei P40 ve Xiaomi Poco F2 Pro gibi modeller de değerlendirilebilir.
Kimler Samsung Galaxy Note 20 Satın Almalı?
Özellikle S Pen'e sahip yeni seri bir Note modeli satın almak isteyenler, fakat bütçesi Note 20 Ultra için uygun olmayanlar, Galaxy Note 20'yi tercih edebilirler.
Samsung Galaxy Note 20 Teknik Özellikler
- İşletim Sistemi: Android 10
- İşlemci: Exynos 990
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.73 GHz & 2.0 GHz
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED Plus
- Ekran Boyutu: 6.7 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×2400 px
- Bellek (RAM): 8 GB
- Grafik İşlemci: Mali-G77 MP11
- Dahili Depolama: 256 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Yok
- Ön Kamera: 10 MP
- Arka Kamera: 64 MP & 12 MP & 12 MP
- Batarya: 4300 mAh
- Çift SIM Desteği: Var
- Wi-Fi: 802.11ax
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Yok
- Parmak İzi Sensörü: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Boyutlar: 75 x 161 x 8.3 mm
- Ağırlık: 192 gr.
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