Samsung Galaxy Note 8, 23 Ağustos'ta Piyasaya Sürülecek
Yeni iddiaya göre Galaxy Note 8'i bekleyenler, çok fazla beklemeyecekler!
Samsung Galaxy Note 8 yeni söylentilere göre 23 Ağustos'ta piyasaya sürülecek. Koreli haber sitesi The Bell'in paylaştığı rapora göre Samsung bu ayın sonlarına doğru New York'ta bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek. Bunun yanında, Note 8'in farkı tarihlerde çıkacağını iddia eden farklı kaynaklar da bulunuyor.
Peki ne zaman piyasaya sürülecek?
Twitter sızıntı uzmanı @evleaks'in iddiasına göre cihaz Eylül ayının sonunda açıklanacak. The Bell'in bulduğu başka bir kaynak ise Note 8'in Eylül ortalarında piyasaya sürüleceğini iddia ediyor.
Şu an için Galaxy Note 8'in tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği tam olarak bilinmiyor ama bir çok kaynak cihazın Ağustos ya da Eylül'de satışa sunulacağını tahmin ediyor.
Note 8'in piyasaya sürülmesi iPhone 8'e oldukça yakın, bu da bir çok müşteriyi karar vermekte zor anlar yaşatacak gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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