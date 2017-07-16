Samsung Galaxy Note 8, 23 Ağustos'ta Piyasaya Sürülecek

Yeni iddiaya göre Galaxy Note 8'i bekleyenler, çok fazla beklemeyecekler!

Samsung Galaxy Note 8, 23 Ağustos'ta Piyasaya Sürülecek

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