Samsung Galaxy Note 8, Çift Seçenekle Gelebilir!
Yeni bir iddaya göre Samsung'un sıradaki amiral gemisi Galaxy Note 8, Samsung'un son zamanlardaki bir geleneğini bozabilir!
En son dedikodulara göre Samsung Galaxy Note 8, bize 64GB ve 128GB'lık depolama seçenekleri sunabilir.
Osen'in verdiği bilgiye göre bilginin kaynağı bir Samsung Electronics yetkilisi, bu yüzden doğru olma ihtimali var. Ancak "yetkilinin" isminin açıklanmaması ve Samsung'un son amiral gemilerinde tek depolama alanı seçeneği sunması, iddiayı şüpheli hale getiriyor. 64GB ve 128GB'lık modelleri bulunan Galaxy S8 Plus buna bir istisna olsa da büyük model, sadece bazı bölgelerde satışa sunulmuştu. Galaxy Note 7'nin ise sadece 64GB'lık bir modeli vardı.
Galaxy Note 8'in sadece 64GB'lık tek bir seçenekle piyasaya sürülme ihtimali hala var. İki model üretilecek olsa bile, bunlardan sadece biri erişim alanımız içerisinde olabilir. Aynı kaynak, Galaxy Note 8'in fiyatının 1.000 dolar ile 1.200 dolar arasında olacağını da ileri sürüyor. Bu iddia doğruysa şimdiye kadarki en pahalı Galaxy Note ile tanışacağız demektir.
Zeynel A. Öztürk
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