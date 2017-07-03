Samsung Galaxy Note 8 Çok Pahalı Olabilir!

Yeni bir bilgiye göre Galaxy Note 8'i satın almayı düşünenlerin ciddi miktarda parayı gözden çıkarması gerekebilir!

Samsung Galaxy Note 8 Çok Pahalı Olabilir!

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