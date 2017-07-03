Samsung Galaxy Note 8 Çok Pahalı Olabilir!
Yeni bir bilgiye göre Galaxy Note 8'i satın almayı düşünenlerin ciddi miktarda parayı gözden çıkarması gerekebilir!
Galaxy Note 8'den Samsung tutkunlarını üzecek haberler gelmeye devam ediyor. Samsung'un parmak izi sensörünü ekranın altına yerleştirmeye yarayan teknolojiyi Note 8'e yetiştiremeyeceğini öğrenmiştik. Şimdi ise telefonun beklenenden daha pahalı olacağı ortaya çıktı.
Korece web sitesinin ismini açıklamadığı bir Samsung Electronics yöneticisi, iddiaya göre giriş seviyesi 64GB'lık Galaxy Note 8'in fiyatının 1.100 dolardan başlayacağını söyledi. Bu fiyat 64GB'lık Galaxy S8 Plus'tan 250 dolar, iPhone 7 Plus'a kıyasla 130 dolar daha pahalı. Osen'e göre Galaxy Note 8'in 128GB'lık bir modeli de tanıtılacak ve doğal olarak bu model daha da pahalı olacak.
Site, fiyattaki artışın bazı bileşenlerin fiyatının artışına bağlı olduğunu söylüyor ancak bu parçaların hangileri olduğunu söylemiyor. iPhone 8'in de Note 8 gibi şimdiye kadarki en pahalı iPhone olacağı iddia ediliyor. Apple'ın telefonunun fiyatındaki yükselişin nedeni ise Touch ID'nin ekranla bütünleştirilmesinden kaynaklanıyor.
Osen, Galaxy Note 8'in microSD desteği sunmayı sürdüreceğini doğrularken cihazın 26 Ağustos'ta piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Galaxy Note 8'in aynı zamanda Samsung'un ilk çift kameralı telefonu olması bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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