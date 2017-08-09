Samsung Galaxy Note 8'e "Özel" Bir Sızıntı!
Samsung Galaxy Note 8 için yeni bir sızıntı daha geldi. Ama bu defaki sızıntı, standart değil, özel bir Note 8 modeline ait!
Samsung Galaxy Note 8, çok yakında karşımıza çıkacak. Sızıntılar sürüyor, fakat telefon artık ana hatlarıyla belli oldu. Muhtemelen tanıtımda da sızıntılardan farklı bir şey görmeyecek ve Galaxy Note 8 hakkında şaşırmayacağız. Tanıtım gününe kadar sızıntılar sürmeye ise devam edecek. Hatta Note 8 bir kenara dursun, Galaxy Note 9 hakkında bile iddialar ortaya atılmaya başladı.
Galaxy Note 8 ile ilgili gelen yeni sızıntı, telefonun özel bir sürümü olacağı yönünde. Rolant Quandt'ın twitter hesabından yaptığı paylaşımda, birden fazla görünen Galaxy Note 8 kod numaralarından, yeni amiralin 256 GB'lık depolama seçeneğine sahip bir modeli olabileceği anlaşılıyor. Bilindiği gibi Galayx Note 8, 64 GB ve 128 GB'lık modellerle piyasaya çıkacak. Ancak Samsung, ayrıca 256 GB'lık modeli de istiyor, istemeli de zaten. Zira Apple, iPhone 7'yi 256 GB seçeneğiyle kullanıcılara sunmuştu. iPhone 8 de yine 256 GB'a sahip olacak. Bu nedenle Galaxy Note 8'in depolama konusunda rekabetçi olabilmesi için, 256 GB'lık modele ihtiyacı olacak.
Tabii ki Galaxy Note 8'in 256 GB'lık modeli olursa, fiyatı da büyük handikap yaratacaktır. Özellikle TRT katkı paylarının ülkemizde arttırılmasının, buna nasıl etki edeceği merak konusu...
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın