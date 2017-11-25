Samsung: Galaxy Note 8'in Pili En Cömerti
Samsung'un Galaxy Note 8'in pilini anlatırken söyledikleri gerçek olabilir mi, yoksa sadece hayal ürünü mü?
Samsung'un Galaxy Note 7'de yaşadığı felaketin ardından pil konusuna çok daha dikkatli yaklaştığını ve Note 8'in pil kapasitesini biraz düşürdüğünü biliyoruz. Ancak firma, Galaxy Note 8'in şimdiye kadar Note serisinde bulunan "en cömert" pile sahip olduğunu söylüyor.
Samsung'un "Cömertlik" ile anlamamızı istediği şey ile gerçekler arasında fark var mı bilmiyoruz, ancak rakamlara baktığımızda bu cömertliği görmek çok kolay değil. Kolayca tutuşabildiği için piyasadan geri çekilen Galaxy Note 7, 3.500 mAh kapasiteli bir pille geliyordu. Note 7'yi saymazsak, 3.300mAh pille gelen Note 8'in şimdiye kadarki en güçlü pile sahip Note olduğu doğru. Ancak telefonun pil ömrüne baktığımızda Note 8'in önceki Note'lardan daha uzun dayanmadığı bir gerçek.
Mili amper değerlerini karşılaştırırsak, Note 7'den çok daha önce çıkan Note 4'ün 3.220mAh'lik pilinin bile Note 8'den sadece 80mAh aşağıda olduğunu görebiliyoruz. Zamanı için oldukça büyük bir pile sahip olan Note 4'ün pilini değiştirmeniz de mümkündü.
Buradan çıkan sonuç: Samsung muhtemelen Note 7'de yaşadıklarını ve hafızalara kazınanları hala unutturmaya çalışıyorve pillerine güvenmemizi istiyor. Elbette şunu da eklemek gerekiyor: Galaxy Note 8, Galaxy S8 ve S8+ ile birlikte piyasadaki en güvenli pillerden birini taşıyor; en azından Samsung'un kapsamlı pil testlerini düşünürsek durum bu...
Peki sizce Samsung, Note 8'in pili hakkında haklı mı? Telefonun beklenenden küçük olan pili aslında bir eksi değil mi? Karar sizin... Yorumlarınızı bekliyoruz...
Zeynel A. Öztürk
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