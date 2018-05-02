Samsung Galaxy Note 9 Çin'de Göründü

Samsung'un gelecek yeni kalemli amirali Galaxy Note 9, Çin'de kendini gösterdi.

Samsung Galaxy Note 9 Çin'de göründü

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