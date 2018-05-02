Samsung Galaxy Note 9 Çin'de Göründü
Samsung'un gelecek yeni kalemli amirali Galaxy Note 9, Çin'de kendini gösterdi.
Samsung Galaxy Note 9, Çin'de kendini gösterdi. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan aldığı sertifika ile görüntülenen Galaxy Note 9, LetsGoDigital tarafından "Note 9 Çin'den onay aldı" şeklinde servis edildi. Buna göre diyebiliriz ki, artık Note 9 çok yakın.
Sertifika bilgilerine göre, Galaxy Note 9 yine 2 farklı versiyon halinde gelecek. SM-N9600 ve SM-N9608 şeklinde model numaralarıyla isimlendirilen bu 2 model, elbette Exynos ve Qualcomm yonga setlerini kullanarak farklılık gösteriyor.
Daha önce GeekBench sentetik test sonucuna yansıyan performans puanlarıyla da sızan Galaxy Note 9, Snapdragon 845 kullanan modeliyle 2190 tek çekirdek skoru, 8806 çoklu çekirdek skoruyla dikkat çekmişti.
Galaxy Note 9, serisine uygun olarak elbette S Pen ile yola devam edecek. Ayrıca Bixby 2.0'ın da Note 9 ile beraber gelmesi bekleniyor. Öte yandan Galaxy Note 8'e göre büyük değişikliğin batarya kapasitesinde yapılması da öyle... Zira Note 9 için 4000 mAh pile sahip olduğu söylentileri etrafta dolaşıyor.
Galaxy Note 9 için yüksek beklentilerden biri de, ekrana entegre parmak izi sensörünün kullanılması. Ancak bu konu şu an için muamma. Zira KGI Securites'den analist Ming-Chi Kuo, "teknik zorluklar" sebebiyle Note 9'da böylesi bir sensörün yer almayabileceğinden bahsetmişti. Elbette bunu telefon tanıtılana kadar bilemeyeceğiz.
Ercan Uğurlu
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