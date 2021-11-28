Samsung Galaxy Note Serisi Bu Sefer Gerçekten Öldü!

Her ne kadar aksini iddia edenler olsa da, Samsung'un Galaxy Note serisini bitirdiği her heçen gün biraz daha kesinleşiyor. Bunu da Samsung'un 2022 akıllı telefon üretim planında bu serinin bulunmamasından anlayabiliyoruz. Güney Koreli ETNews tarafından dile getirilen bu iddianın kaynağı henüz açıklanmadı. Ancak habere göre, bir Samsung Galaxy Note 22 gelmeyecek ve Samsung bu yılın sonunda Galaxy Note 20 serisinden telefonların üretimini de durduracak. Bu da bir süre sonra ikinci el dışında yeni Note telefonların piyasada bulunamayacağı anlamına geliyor.
ETNews, Samsung'un Note serisini terk etmesinin ana nedeninin artık katlanabilir telefonlara odaklanması olduğunu iddia ediyor ve Note yerine Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Samsung Galaxy Z Flip 4'ün piyasaya çıkmasının muhtemel olduğunu iddia ediyor.
Samsung'un 2019'da 12,7 milyon olan Note satışlarının 2020'de 9,7 milyona düştüğü göz önüne alınırsa, aslında bu tutarlı bir iddia gibi görünüyor. 9,7 milyon yine yüksek bir rakam, ancak Samsung katlanabilir Galaxy Z serisi için 2022 satış hedefini 13 milyon olarak belirlemiş durumda. Büyüyen bir iş olarak gördüğünden dolayı firmanın Note serisini bırakıp bu yeni seriye odaklanacak olması, çok da garip bir karar sayılmamalı.
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