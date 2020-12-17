Samsung Galaxy S21'in Tasarımı Resmi Olarak Ortaya Çıktı

Gün geçmiyor ki Galaxy S21 hakkında yeni bir sızıntı daha gelmesin. Evet, Galaxy S21 bir kez daha sızdı ve ancak bu defaki sızıntı bir ilk niteliği taşıyor. Biliyorsunuz, daha önce de söylediğimiz gibi Samsung, Galaxy S21 serisini 14 Ocak'ta tanıtacak. Zaman yaklaştıkça bu tip sızıntıları daha fazla göreceğiz, muhtemelen bugünkü sızıntıların da devamı gelecek. Bu defaki sızıntı, yine evleaks hesabından gelen Galaxy S21'in resmi basın görüntüsü.
Evet, Galaxy S21 yukarıdaki resimde gördüğünüz şekilde görünecek. Önden bakıldığında elbette son zamanlarda tüm telefonların neredeyse aynı göründüğü aşikar. Galaxy S21 de bunlardan pek farklı olmayacak. Ön yüzden bakıldığında, ince kenar çerçeveleri, ekrana punch hole şeklinde yerleştirilmiş bir kamera ve hemen yan tarafta da ses ile güç butonları ile gayet alıştığımız bir görüntü sunuyor. Elbette telefonda birtakım estetik değişiklikler de vardır, ancak bunların neler olduğunu sonraki sızıntılarda ve daha iyisi 14 Ocak'taki tanıtımda net şekilde göreceğiz.
3 farklı model sunacak olan Galaxy S21 serisi, ayrıca S Pen desteği verecek ilk S serisi olarak da tarihteki yerini alacak. Muhtemelen Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra şeklinde gelecek 3 telefondan Galaxy S21 Ultra'da S Pen desteği olacak. Kalemin yanında yer almayacağını, ayrı olarak satışa sunulacağını da belirtelim. En azından bugüne kadar gelen sızıntılar bu şekildeydi. Hepsini ve daha fazlasını 14 Ocak'ta göreceğiz.
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