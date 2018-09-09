Samsung Galaxy P1, Parmak İzinde İlk Olabilir!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Korsanlar

Savaş Makineleri

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Vahşi Batı

Dinozorlar

Nostalji: 80'ler

Kayıp Şehirler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim