Samsung Galaxy P1, Parmak İzinde İlk Olabilir!

Uzun süredir konuşulan parmak izi sensörü bilmecesinde çok ilginç iddialar ortaya atıldı!

Samsung Galaxy P1, Parmak İzinde İlk Olabilir!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro Hakkında Ayrıntılar
Bixby'e Üçüncü Parti Uygulama Desteği Geliyor!
Samsung Galaxy P1, Parmak İzinde İlk Olabilir!
Rolls Royce'tan mahremiyet paketi!
Yeni iPhone Modeli Yeni Renklerle Gelecek!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir