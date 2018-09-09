Samsung Galaxy P1, Parmak İzinde İlk Olabilir!
Uzun süredir konuşulan parmak izi sensörü bilmecesinde çok ilginç iddialar ortaya atıldı!
Samsung Galaxy S8 ve S9 modelleri hakkında ileri sürülen "ekran içi parmak izi sensörü" iddiaları, asılsız çıkması ile yerini Samsung'un bu yeniliğe Galaxy S10 modelinde kesinlikle yer vereceği söylentilerine bıraktı. Ancak MMDDJ isimli bir haber kaynağının iddaları doğru ise, Samsung sonraki amiral gemisi yerine hiç beklenmedik bir cihazla bu yeniliği gerçekleştirecek.
MMDDJ'in Twitter'da ortaya attığı iddaya göre, Samsung'a ait ekran içi parmak izi sensörüne sahip akıllı telefonu unvanı, Çin'de ortaya çıkacak yeni bir Galaxy ailesi olan P serisinin ilk modeline, yani Samsung Galaxy P1'e ait olacak. Aynı kaynak daha önce de Samsung'un giriş seviyesi ve bütçe dostu modellerini içeren J serisi yerine P ve R ismiyle iki yeni telefon serisi duyuracağını iddia etmişti. Sonuç olarak, Galaxy P1 ismi, şimdilik spekülatif bir isim.
Samsung'un bu hamlesi aslında Güney Koreli teknoloji devinin Uzakdoğu pazarındaki konumuna bakıldığında şaşırtıcı karşılanmıyor, zira Vivo'nun NEX modelinde yaptığı gibi birçok Çinli üretici halihazırda ekranın altında parmak izi sensörü bulunduran akıllı telefon modellerini satışa sunmuş durumdalar.
Samsung'un mobil cihaz ekibinin başında bulunan DJ Koh, daha önce de Samsung'un artık yenilikleri ilk olarak amiral gemilerine getirmek yerine orta ve alt sınıf cihazlarla da sunabileceğini söylemişti. Ekran içi parmak izi sensörleri de bu konuda oldukça ilgi çeken ve işe yarayan bir yenilik olarak ele alındığında, MMDDJ'in iddiası aslında o kadar da havada kalan bir fikir değil. Ancak yine de, bunların hâlâ spekülasyon seviyesinde olan söylemler olduğunu unutmamak gerek.
Doğan Kürşat Aktaş
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